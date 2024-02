Die Reimanns: Manu hört Schreie – sie zögert keine Sekunde

Weihnachten ist das Fest der Geselligkeit, des Beisammenseins, der Geschenke und natürlich auch der kulinarischen Genüsse. Jede Familie hat wohl ihre ganz eigene Festtags-Tradition, was das Essen und Trinken angeht. So scheint es auch bei den Reimanns zu sein.

Auf Instagram gewährt Manu Reimann pünktlich zu den Weihnachtstagen einen kleinen Einblick. Und sorgte damit bei ihren Fans für reichlich Lacher und Schmunzler. Doch was hat die Frau von Konny Reimann denn überhaupt getan?

Schrei scheucht Manu Reimann aus ihrem Versteck

Nun ja, zunächst einmal gar nichts. So zeigt das kurze Video, dass die Kabel-1-Auswanderin bei Instagram teilte, zunächst einmal eine Frau mit dunkelblonden Haaren, die mit einer Flasche Wein in der Hand auf einen Balkon tritt. Tarzan-ähnlich lässt sich gleich mehrere Schreie ertönen. Schreie, die auch Manu Reimann vernommen hat.

Und die 55-jährige Wahl-Amerikanerin scheint den „Lockruf der Wildnis“, wie sie es bei Instagram so treffend betitelt, vernommen zu haben. Ohne zu zögern, rennt sie mit zwei Gläsern in der Hand los, scheint weder die Freundin, noch deren Flasche lange warten lassen zu wollen.

Und so sehen wir die beiden Frauen in der kommenden Einstellung auch schon entspannt auf der Veranda sitzen und ein Gläschen zusammen trinken. Ja, so kann man doch die Festtage am schönsten verbringen. Die Fans der TV-Auswanderin jedenfalls scheinen fast ein bisschen neidisch.

„Ihr seid so herrlich albern. Klasse! Habt schöne Feiertage“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Eine andere Followerin schreibt: „Schöner Humor, ich mag das.“ Während eine dritte witzelt: „Konny hat es verpasst. Der war am Werkeln und hatte die Kopfhörer auf.“ Naja, vielleicht wollte er auch einfach nur ein bisschen seine Ruhe an den oft stressigen Festtagen haben. Wer könnte es dem Heimwerker-König nach dem anstrengenden Jahr mit Deutschland-Tour und neuen Folgen verdenken?