Wunderland Kalkar zeigt neue Attraktion – doch die Sache hat einen Haken

Mit steigenden Temperaturen steigt bei vielen wohl auch die Lust auf Unternehmungen an der frischen Luft. Dafür bietet sich unter anderem ein Besuch in einem Freizeitpark wie dem Wunderland Kalkar an.

Der Freizeitpark verspricht auf seiner Website: „Bei den über 30 Attraktionen in einer einzigartigen Kulisse ist für jeden ein spannendes Abenteuer dabei.“ Jetzt zeigt das Wunderland Kalkar seinen Gästen eine neue Attraktion. Doch in dem NRW-Freizeitpark werden Besucher sie vergebens suchen.

Wunderland Kalkar zeigt neue Attraktion

Stattdessen kommen Freizeitpark-Freunde in den Niederlanden voll auf ihre Kosten. Wie der NRW-Freizeitpark bei Instagram verkündet, hat es das Wunderland Kalkar im Kleinformat über die Landesgrenze hinaus geschafft. „Im niederländischen Parque West kannst du ab sofort eine Minigolfbahn im Look unseres Freizeitparks spielen, inklusive Mini-Kühlturm mit Soundeffekten“, heißt es weiter.

In dem Park in den Niederlanden könne man neben der Minigolfbahn im Look vom Wunderland Kalkar weitere Highlights entdecken. Besuchern werde Kletterspaß, VR-Abenteuer und Kaffee und Kuchen im gemütlichen Parque Café geboten. Der Freizeitpark rührt die Werbetrommel und schreibt: „Wir finden: Das ist auf jeden Fall einen Ausflug wert!“.

Es gibt einen Haken für Besucher

Der Haken: Möchte man sich die Minigolfbahn austesten, muss man zunächst nach Utrecht fahren, was eine zusätzliche Stunde Fahrtzeit bedeutet. Ob man für ein Minigolf-Erlebnis so viel Zeit und Spritgeld in die Hand nehmen möchte, muss letztendlich aber jeder selbst entscheiden.

Wer es nicht möchte, kann sich hierzulande nach Alternativen umsehen. Auch NRW bietet zahlreiche Anlaufstellen, in denen man sowohl indoor als auch outdoor Minigolf spielen kann.