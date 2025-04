Phantasialand äußert sich zu Achterbahnen – Besucherin bemerkt es direkt: „Fehlt“

Seit Anfang April können Freizeitpark-Fans endlich wieder das Phantasialand in Brühl bei Köln besuchen. Mit seinen rund 40 Attraktionen ist der Themenpark ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein in NRW.

Dabei geizt der Freizeitpark nicht mit Action, einem bunten Entertainment-Programm, den Themen-Welten und wilden Attraktionen. Auch für die jungen Besucher hat das Phantasialand so einiges zu bieten. Doch einem Gast ist dabei etwas aufgefallen…

Fehlt dem Phantasialand eine Achterbahn?

Auf Facebook macht der Freizeitpark darauf aufmerksam, dass auch für die Kleinsten der Besucher gesorgt ist. „Nur ein Meter klein, aber riesig Bock auf Achterbahn-Action? Dann ab ins Vergnügen! Bei uns warten gleich drei Coaster, die du schon als laufender – oder besser gesagt: quietschvergnügter – Fahr-Meter erobern kannst“, heißt es auf der Social-Media-Plattform.

++ Phantasialand-Hammer! Jetzt also plötzlich doch ++

Und tatsächlich: Auf der Webseite des Phantasialands können Parkgäste vorab sehen, dass super-viele Attraktionen auch für kleine Kinder geeignet sind. Dennoch hat eine Besucherin einen Tipp für den Themenpark. „Irgendwie fehlt ja eine kleine Achterbahn für die Kleinen. So eine Raupenbahn oder so was. Damit führt man die Generation nach uns an die Achterbahnen ran“, kommentiert sie unter dem Beitrag.

Mehr Themen:

Ob so eine Bahn folgen wird, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz ist das Phantasialand aber auch schon jetzt ein absolutes Highlight – selbst für die Kleinsten. Doch erst durch ein paar Maßnahmen wird der Aufenthalt auch für die Großen zum Vergnügen.

So bietet der Park vorab Familien-Checklisten an, die Tipps und Tricks für den perfekten Familientag enthalten. Außerdem können Kinder auch Armbänder bekommen, die mit der Handynummer der Eltern versehen sind. Falls nämlich jemand mal verloren geht, kann so schnell gehandelt werden.