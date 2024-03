Die Reimanns: Zoff in der Küche eskaliert – „Dann frag mich nicht“

Sie sind die wohl bekannteste Auswanderer-Familie Deutschlands: Konny und Manu Reimann kehrten der Bundesrepublik den Rücken zu und schlugen 2004 ihre Zelte in den USA auf. Dabei ließen sie sich von TV-Kamera begleiten. Und auch viele Jahre später lassen sie ihre Fans weiter an ihrem Alltag teilhaben.

Trotz Prominenz sind Manu und Konny Reimann ein ganz normales Ehepaar, haben Höhen und Tiefen. Auch Meinungsverschiedenheiten sind an der Tagesordnung – und die gibt es vor allem in der Küche!

Die Reimanns zusammen in der Küche ist keine gute Idee

In der Folge am Sonntag (17. März) erntet Konny einen Haufen Früchte aus dem Garten und bringt sie in die Küche. „Meine Idee war ja jetzt, vielleicht machen wir mal wieder einen Rumtopf, weil wir zu viel davon haben“, schlägt er Gattin Manu vor.

Das würde heißen, man müsse die Früchte noch „ein kleines bisschen bearbeiten“, so Konny. Manu klärt die Zuschauer auf: „Wir haben öfters mal einen Rumtopf, der steht meistens dann immer hier herum und zieht immer schön ordentlich durch über ein paar Wochen oder Monate. Er wird auch ‚Konnys Jungle Juice‘ genannt.“

Bei „Konnys Jungle Juice“ hört der Spaß auf!

Und in „Konnys Jungle Juice“ gehören neben Zucker und Rum eben auch eine Portion Früchte. „Wenn wir einen Rumtopf ansetzen, dann geht es immer nach Anweisung von Konny“, macht Manu klar. Es gelten strenge Regeln, an die man sich halten müsse. „Jedes Obst muss dann einzeln geschnitten werden.“ Das gefährliche an dem Rum sei „das leckere Obst“, laut Manu. „Wenn man ein Stück Obst isst, welches so richtig schön vollgesogen ist mit dem Rum, dann ist das wie ein kleiner Schnaps.“

Dann kann es losgehen. Manu und Konny stellen sich zusammen in die Küche – keine gute Idee. Manu greift direkt zur „falschen“ Schüssel. Konny nimmt sie ihr aus der Hand. „Wenn wir das alles zusammen machen, dann werden das zu viel Früchte“, findet Konny außerdem. Manu sieht das etwas anders. „Jaja.“

Auch beim Bananenschneiden kann Manu es ihm nicht recht machen

Konny besteht weiterhin auf eine extra Schüssel. Immerhin muss er das Obst auch im braunen Zucker schwenken. „Nene, mach das erstmal fertig“, stoppt er Manu, die gerade nach einer Schale greifen will. Aber wohin denn jetzt mit dem Obst? Bei Konny herrscht strenge Schüsseltrennung.

Schließlich will Manu mit dem Bananenschneiden beginnen, fragt Konny sogar, wie er sie gerne geschnitten hätte. Immerhin sei der „Jungle Juice“ allein Konnys Ding. „Ich befolge nur Anweisungen.“ Manu zeigt ihm die Dicke der Scheiben, in die sie die Bananen schneiden will. „Ist das so genehm?“, will Manu wissen. „Kann dicker sein“, lautet Konnys Urteil.

Und auch im zweiten Durchlauf ist er immer noch nicht zufrieden, legt dann selbst Hand an. „So dick?“, fragt Manu entsetzt. „Dann frag mich nicht“, entgegnet Konny ihr patzig. Ohje, aber kleine Reibereien gehören im Alltag eines jeden Ehepaars dazu.