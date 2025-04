„Morlock Motors“: Michael Manousakis im Visier der Polizei – „Wusste nicht, was ich falsch gemacht habe“

Diese Truppe ist wahrlich eine Nummer für sich. Seit Jahren schon handeln Michael Manousakis und seine Jungs und Mädels von „Morlock Motors“ mit dem, was die US-Armee nicht mehr braucht. Und das kann so wirklich alles sein. Vom demilitarisierten Panzer bis hin zum Zahnarztstuhl. In der neuen Staffel jedoch, haben Manousakis und Co. es mit etwas ganz Großem zu tun.

So hat der „Morlock Motors“-Chef gleich dreizehn riesige Oshkosh-LKWs gekauft. Die jedoch stehen nicht irgendwo in Deutschland und können gemütlich auf den heimatlichen Hof im Westerwald gebracht werden. Nein, die standen mitten in den USA, mussten nun 3.200 Kilometer quer durch die Staaten zum Hafen in Galveston, Texas gefahren werden, damit sie von dort aus nach Deutschland verschifft werden konnten. Blöd nur: Die betagten Riesen waren nicht im besten Zustand.

„Morlock Motors“-Chef Michael Manousakis im Visier der Polizei

Doch das war nicht das einzige Problem. Gab es doch zudem nicht für alle LKWs Nummernschilder. Und wirklich unauffällig waren die Militärtrucks nun auch nicht. So kam es, wie es kommen musste. Die Polizei wurde auf Michael Manousakis und seine Trucks aufmerksam.

Er möge bitte anhalten, gaben ihm die amerikanischen Beamten zu verstehen. Eine Aufforderung, die Manousakis jedoch ein wenig zu wörtlich nahm. Statt, wie in den USA üblich, einfach rechts ranzufahren, hielt der 57-Jährige mitten auf der Straße.

Eine Aktion, die der Polizist alles andere als witzig fand. „Ich weiß nicht, warum sie mitten auf der Straße angehalten haben“, fuhr ihn der Cop an. Da halfen auch Michaels Erklärungen, er dachte, er müsse sofort halten nicht. „Normale Leute fahren eigentlich erst mal an die Seite“, argumentierte der Polizist weiter.

Da halfen auch keine Diskussionen

Und Michael, der schien seinen Fehler langsam zu erkennen, auch wenn er ihn nur bedingt zugeben wollte: „Ich meine, ich habe natürlich keine Erfahrung, wann man wie irgendwie angehalten wird in Amerika. Wie weit darfst du denn noch fahren? Wir haben ja alle schon so komische Szenen gesehen, dass sie da irgendwie ganz schnell ganz bös werden. Also habe ich mir gedacht, der ist hinter dir, macht das Blaulicht an, du bleibst auf der Stelle stehen, dann kann eigentlich nicht so viel passieren.“

Falsch gedacht. Da half auch Michaels Aussage „Ich wusste nicht, was ich falsch gemacht habe“ nichts. Aber sei es drum, die Situation konnte geklärt werden, und schlussendlich ging es dem Polizisten auch nur darum, dass die riesige Kolonne alle zehn Minuten einmal rechts ranfahren müsse, um den nachfolgenden Verkehr durchzulassen.

