Abschied bei „Morlock Motors“: Am Ende bleiben nur Tränen

Die Jungs und Mädels von „Morlock Motors“ sind ein eingeschworener Haufen. Verständlich, denn wer im Team von Michael Manousakis arbeitet, gehört zu den besten Schraubern seines Fachs. Und das muss er auch. Bei dem großen Griechen aus dem Westerwald kommen schließlich keine 0815-Autos auf die Hebebühne, sondern Militär-Fahrzeuge, die zum einen nicht mehr die Jüngsten, aber auch ganz bestimmt nicht die Unkompliziertesten sind. Umso trauriger ist es, wenn ein Mitglied Adieu sagen muss.

In der vierten Folge der neuen Staffel von „Morlock Motors“ kommt es aber genau dazu. Büro-Managerin Jessica hat eine neue Aufgabe für sich gefunden, verließ nach über drei Jahren das Team von Michael Manousakis. Für den Schrauber-Gott ein schwerer Schlag.

Tränen-Abschied bei „Morlock Motors“

„Sie ist irgendwann gekommen und hat gesagt, sie hat irgendwas Besseres. Sie wird jetzt gehen“, so der Chef der „Steel Buddies“ mit unterdrückter Stimme. Doch Jessicas Entscheidung steht fest. Und mit Richie gibt es auch schon einen Nachfolger.

Doch wieso traf Jessica nun diese Entscheidung. „Neue Perspektive“, erklärt sie kryptisch. Militär und Autos haben ihr zwar Spaß gemacht, „aber manchmal muss man neue Sachen wagen.“

Jessica wird „Morlock Motors“ vermissen

Vermissen wird sie „Morlock Motors“ aber dennoch. „Ich werde an ‚Morlock Motors‘ vermissen, dass man hier wirklich immer frei heraussagen kann, was man denkt. Manchmal ist jemand beleidigt, manchmal kriegt man etwas zurück. Ich werde die Kollegen vermissen, ein bisschen werde ich auch das Chaos vermissen. Aber nur ein bisschen“, so die scheidende „Morlock Motors“-Mitarbeiterin mit Tränen in den Augen.

Es ist ein Abschied, der auch Michael Manousakis schwerfällt. Er sei geschockt gewesen, als Jessica ihren Weggang verkündete, heißt es bei Kabel 1. Nachvollziehbar: Konnte sie doch immer alles managen, wozu der praktisch veranlagte Grieche keinen Nerv hatte.

Die letzte Folge „Morlock Motors“ mit Jessica zeigt Kabel 1 am 1. Mai um 20.15 Uhr.