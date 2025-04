„Willkommen bei den Reimanns“: Konny lässt sich irres Tattoo stechen – es ist ein Wappen

Konny und Manu Reimann gehören zu den erfolgreichsten Auswanderern Deutschlands. Mit ihrer eigenen Kabel Eins Serie „Willkommen bei den Reimanns“ begeistern sie ein Millionenpublikum und sammeln immer wieder Sympathiepunkte. Auf Hawaii hat der deutsche Unternehmer gemeinsam mit seiner Liebsten sein sogenanntes „Konny Island“ errichtet.

Doch in der Folge von Sonntagabend (6. April) zieht es Konny für einen kurzen Trip zurück in seine Heimat Hamburg. Denn in der Hansestadt hat der Auswanderer etwas ganz Besonderes vor.

„Willkommen bei den Reimanns“: Konny trifft mutige Entscheidung

In ihrer Wahlheimat Hawaii haben Konny und Manu Reimann viel zu tun. Denn ihr selbst erschaffenes „Konny Island“ benötigt dringend ein kräftezehrendes Make-over. Doch in der neuesten Folge der Doku-Serie „Willkommen bei den Reimanns“ gönnen sich die Turteltauben eine kleine Auszeit und reisen in Konnys Heimat Hamburg.

Der Fernsehstar zeigt sich im Interview nostalgisch und bekräftigt: „Einmal Hamburger, immer Hamburger. Das wird sich nie ändern. Hamburg ist immer noch meine Heimat. Das ist, glaube ich, bei vielen Menschen so. ZuHause ist etwas anderes. Das ist hier unser Zuhause. Aber Heimat wird immer Hamburg bleiben.“ Doch während seines Besuchs möchte Konny nicht nur einen langen Spaziergang am Hamburger Hafen machen.

+++ Die Reimanns: Manu kurz vorm aufgeben – „Kein Bock mehr“ +++

Der „Willkommen bei den Reimanns“-Star wird nämlich eine irre Idee in die Tat umsetzen. Der 69-Jährige schaut im Tattoo-Studio seines Vertrauens vorbei. Seinen Kumpel und Tätowierer Kumpel Achim hat er zuletzt im Jahr 2012 in den USA gesehen, dementsprechend freudig fällt das Wiedersehen aus. Konny möchte heute ein ganz besonderes Symbol auf seiner Brust verewigen lassen: das Hamburger Wappen.

Außerdem sollen die Koordinaten des Hamburger Hafens seinen Hals zieren. Gesagt, getan, Achim macht sich sofort an die Arbeit. Vier Stunden dauert die Prozedur. Gegen Ende kommt seine Liebste Manu dazu und lässt sich ebenfalls tätowieren. Die 56-Jährige entscheidet sich für zwei kleine Blüten. Nach mehreren Stunden hat Konny die Tortur überstanden, der Fernsehstar scheint mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden zu sein.

Von nun an wird Konny das Symbol seiner Heimatstadt für immer auf seiner Brust tragen. Wie das Make-over seines „Konny Islands“ vorangeht, können Fans bei „Willkommen bei den Reimanns“ mitverfolgen.