Formel 1: Piastri dank Ex-Star Ricciardo ein Titelkandidat? – „Habe ich damals gespürt“

Oscar Piastri ist aktuell wohl der große Favorit auf den diesjährigen Weltmeistertitel in der Formel 1. Der Australier sitzt im derzeit besten Auto auf der Strecke und zeigt im Gegensatz zu Teamkollege Lando Norris konstant starke Leistungen.

Doch die jüngste Erfolgsserie des McLaren-Pilot könnte auch andere Gründe haben. Ausgerechnet der ehemalige Formel-1-Star Daniel Ricciardo könnte seinem Landsmann zum großen Wurf verhelfen. Der frühere McLaren-Star packt jetzt aus.

Formel 1: Piastri dank Helm-Tausch im Aufwind?

Gegenüber „Betoota Advocate“ erklärte Ricciardo: „Wir haben in Singapur die Helme getauscht und seitdem ist er unantastbar. Es ist etwas in diesem Helm, das habe ich damals gespürt. Und jetzt gehört er Oscar. Ich sage nicht, dass es Magie ist … oder vielleicht doch. Dieser Helm gehört jetzt Oscar und er fährt Rundenzeiten, die sonst niemand erreichen kann. Also sagt mir: Zufall oder Magie?“

Ganz Ernst gemeint sind diese Worte Ricciardos natürlich nicht. Schon während seiner Zeit in der Formel 1 war der 35-Jährige dafür bekannt, zu jeder Zeit den ein oder anderen Spruch auf Lager zu haben. Dies ist ihm offenbar auch nach seiner Zeit in der Königsklasse des Motorsports nicht abhanden gegangen.

Ricciardo-Rückkehr wohl ausgeschlossen

Eine Rückkehr des Publikumslieblings in die Formel 1 ist unterdessen wohl auszuschließen. Zuletzt wurde der Australier vereinzelt mit einem Wechsel zu Cadillac in Verbindung gebracht. Diese Gerüchte dementierte der ehemalige RB-Pilot jedoch höchstpersönlich – wohlwissend, dass seine Zeit in der Formel 1 vorbei ist.

Von einem Karriereende ist Oscar Piastri hingegen noch ein gutes Stück entfernt. Viel mehr schielt der 24-Jährige in dieser Saison auf seinen ersten Weltmeistertitel. Ein Kunststück, das Ricciardo in seiner aktiven Laufbahn verwehrt blieb.