Die Reimanns: Neue Folgen – Fan sieht die Veränderung sofort

Sie sind die beliebtesten Auswanderer Deutschland – die Reimanns. Millionen sahen Konny Reimann und seiner Frau Manu dabei zu, wie sie mit Sack und Pack Deutschland verließen und sich in den USA ein neues Leben aufbauten. Erst in Texas, später auf Hawaii wusste das Paar zu begeistern. Mit seiner Herzlichkeit, Esprit und Lebensfreude.

Verständlich also, dass die Fans der Reimanns sehnlichst auf neue Folgen der Kult-Auswanderer warten. Und die werden nun auch gedreht, wie Manuela Reimann auf ihrer Instagram-Seite bekannt gab.

Die Reimanns: Endlich wird wieder gedreht

Dort teilte die 55-Jährige ein kurzes Video mit mehreren Fotos von Hawaii. Dazu die Worte: „The Boys are back in town. Und wir starten mit dem Filmen für neue Folgen.“ Klar, dass sofort große Freude bei den Fans ausbrach. Aber halt, was ist denn da los?

„Mmh… das ist aber nicht euer Garten. Ohhhh, da bin ich gespannt“, schreibt ein Anhänger bei Instagram. Das stimmt, so sieht der Garten von Konny und Manu eigentlich nicht aus. Sind die beiden etwa heimlich umgezogen? Schließlich kam schon in der letzten Folge die Diskussion um einen neuen Wohn- und Lebensabschnitt auf.

Verwirrung um Drehort

Doch ein anderer Fan scheint eine naheliegende Lösung parat zu haben: „Die sind beim Sohn.“ Ob das stimmt? Wir werden sehen. Klar ist jedoch: Die Vorfreude auf die neuen Folgen ist nach Manus Posting kaum noch zu bremsen.

„Endlich wieder neue Folgen, die gedreht werden. Super News“, heißt es bei Instagram. Oder: „Endlich wird wieder gedreht. Freue mich schon auf die neuen Folgen.“ Wann diese dann auch wirklich im TV zu sehen sind, ist bislang noch unklar. Ein wenig jedoch werden sich die Fans wohl noch gedulden müssen. Wir dürfen also gespannt sein, wann dann auch Kabel Eins offiziell die neuen Folgen bestätigt. Vielleicht gibt es dann auch direkt ein Datum dazu.