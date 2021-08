Die Reimanns: Manu Reimann ist wütend und verletzt – „Warum?“

„Die Reimanns“ haben sich schon so manchen Traum erfüllt. Seit vielen Jahren schon ist die Auswandererfamilie aus Norddeutschland der Beweis dafür, dass man mit viel Geschick, Mut und Leidenschaft seine Ziele erreichen kann. Dennoch zeigte sich Manuela Reimann nun von ihrer verletzlichen Seite.

Aus Deutschland wanderten „Die Reimanns“ zunächst nach Texas aus, später kaufte sich die Familie ein riesiges Grundstück am Moss Lake, zog dann noch weiter und lebt mittlerweile auf Hawaii.

„Die Reimanns“: Manuela Reimann mit offenen Worten

Doch auch im Paradies ist nicht alles paradiesisch. So stehen „Die Reimanns“ durch ihre Teilnahme an diversen TV-Shows wie „Goodbye Deutschland“ oder ihrer eigenen Sendung „Die Reimanns - ein außergewöhnliches Leben“ stets in der Öffentlichkeit. Und bekommen auch die Kehrseite der Prominenz zu spüren, wie man nun in einem Instagram-Post von Manuela Reimann lesen kann.

Dort zeigt sie, dass sie aktuell etwas umtreibt. Unklar bleibt jedoch, ob hinter dem Posting ein unschönes persönliches Erlebnis steckt!

Das sind die Reimanns:

2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

traten danach in zahlreichen Talkshows auf

Konny und Manu haben zwei Kinder. Sohn Jason und Tochter Janina

2013 startete die erste Staffel ihrer Doku-Soap bei RTL2

2016 zogen sie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

Die Fans warten sehnlich auf neue Folgen

„Warum beurteilen wir andere Menschen nach ihrem Aussehen, was sie tun und so weiter? In den meisten Fällen beurteilen wir andere, um uns selbst besser zu fühlen, weil es uns an Selbstakzeptanz und Selbstliebe mangelt“, schreibt Manuela Reimann.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Was sie zu diesen Worten veranlasst hat, verriet die 52-Jährige nicht. Doch sie bietet eine Lösung aus dem Dilemma. „Wenn wir alle lernen könnten, uns selbst zu lieben, würden wir unsere Welt zu einem viel mitfühlenderen und weniger wertenden Ort machen“, so Manuela Reimann. Recht hat sie.

