Die Reimanns: Tochter Janina ist unvorsichtig – das Ergebnis zeigt sich Monate später

Ja, mit der Natur ist das so eine Sache. Sie sucht sich immer ihren Weg. Einmal nur kurz nicht aufgepasst und schon sind die Ergebnisse bereits von weitem sichtbar. Das musste nun auch Janina Reimann, die Tochter der Kult-Auswanderer Konny und Manu Reimann am eigenen Leib, beziehungsweise eher im eigenen Garten erleben.

Doch was war passiert? In ihrer Instagram-Story berichtet die 36-jährige Reimanns-Tochter, die mit ihren zwei Kindern Charlie und Isla, ihrem Ehemann Coleman und Vierbeiner Max in Portland lebt, von den Problemen, die sich in ihrem Garten abspielten.

Die Reimanns: Tochter Janina und die Sonnenblumen

So haben Coleman und Janina riesige Sonnenblumen in ihrem Garten stehen. Leider nicht immer da, wo sie eigentlich hinsollten. Der Grund liegt bereits einige Monate zurück, wie Janina bei Instagram verriet.

Hatte doch Coleman gerade eine der riesigen Pflanzen gefällt, als Janina einfiel, warum die Blumen so zahlreich in ihrem Garten stehen. „Jetzt muss ich mal schauen, wie man die Samen am besten rausbekommt. Letztes Jahr haben Charlie und ich sie auf den Boden gehauen. Ich glaube, deswegen haben wir gerade überall welche wachsen“, schreibt die 36-Jährige.

Nicht unwahrscheinlich. Aber ja auch irgendwie schön. Und Papa Konny und Mama Manu würde der Hang zur Natur sicher freuen. Schließlich leben die beiden auf Hawaii selbst inmitten von riesigen Bäumen, dichten Pflanzen und tropischen Tieren.

Bier-Fauxpas bei den Reimanns

Was Konny allerdings wahrscheinlich nicht gefallen hätte, ist das, was sich später im Garten von Coleman und Janina abspielte. Der werte Gatte hatte nämlich alkoholfreies Bier gekauft. Und das schmeckte Janina gar nicht. Nicht etwa wegen der fehlenden Umdrehungen. Der Unmut hatte einen anderen Grund.

„Coleman hat das alkoholfreie Bier zum Ausprobieren mitgenommen. Vom Geschmack her fand ich es okay, aber es hatte überhaupt keinen Sprudel mehr. Es hat wahrscheinlich schon drei Jahre darauf gewartet, gekauft zu werden“, scherzte die Reimanns-Tochter.