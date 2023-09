Die Reimanns: HIER erteilten Manu und Konny Drehverbot

Sie sind die bekanntesten Auswanderer des Landes. Millionen fieberten mit, als die Reimanns vor einigen Jahren in die USA auswanderten. Das Grundstück von Konny und Manu am Moss-Lake wurde zum Anziehungspunkt für deutsche Urlauber, unzählige schauten zu, als die beiden ein neues Leben auf Hawaii begannen und Texas gegen die wundervolle Südsee tauschten.

Doch wer nun dachte, dass Konny und Manu ihr ganzes Leben lang von Kameras begleitet werden, der irrt. Manchmal brauchen die Reimanns auch mal ihre Ruhe, wollen einfach fernab der Öffentlichkeit ihre Freizeit genießen.

Die Reimanns genießen ihren Urlaub ohne Kamera

So auch beim Pärchenurlaub auf der Deutschen liebster Insel: Mallorca. Das verriet Manu nun auf ihrem Instagram-Kanal. Dort fragte sie nämlich ein Fan, ob das Kamerateam mit auf Mallorca war und der Urlaub auch Teil der neuen Folgen werde.

Manus klare Antwort: „Nein, das war unser privater Urlaub.“ Dafür werden derzeit aber neue Folgen gedreht, wie Manu in ihrer Instagram-Story verriet. „Zurzeit filmen wir gerade für neue Folgen bei Kabel Eins.“

Reimanns sprechen über die neuen Folgen

Und sogar die Enkelkinder von Manu und Konny werden in den neuen Folgen der Kult-Auswanderer zu sehen sein, wie die beiden bekanntgaben. Spannend wurde es aber auch, als die Reimanns über die Produktion der Sendung sprachen. So verrieten die Wahl-Amerikaner, dass sie die Sendung stets schon vor der Ausstrahlung zur Sichtung bekommen. Ob sie dann noch Möglichkeiten haben, Änderungen vorzunehmen, verrieten Konny und Manu jedoch nicht.

Dafür gab es am Ende dann aber noch eine Hiobsbotschaft für die Fans. So war es in Texas gang und gäbe, dass Fans Urlaub bei den Reimanns machen konnten. Das gibt es leider nicht mehr. „Nein, wir vermieten bereits seit ein paar Jahren nicht mehr“, erklärte Manuela Reimann. Wann die neuen Folgen kommen? Unklar. Manu versprach aber: „Das werden wir euch hier bekanntgeben.“