Die Reimanns: Traurige Trennung – Konny muss offiziell Abschied nehmen

Sie sind wohl eine der berühmtesten Auswanderer-Familien Deutschlands: Die Reimanns begeistern tausende Fans im TV. Mittlerweile haben Konny und Manu ihre ganz eigene Sendung namens „Willkommen bei den Reimanns“. Dort nehmen sie die Zuschauer mit auf die Abenteuer, die sie in ihrer Wahlheimat Hawaii erleben. Neben allen schönen Erlebnissen müssen sich die beiden aber auch schwierigen Entscheidungen stellen.

Und diese Entscheidungen haben es in sich. Erst neulich musste sich Manu schweren Herzens von ihrem Konny trennen. Der Grund: Ihre Tochter hatte ihr Kind zu früh bekommen, wodurch die Planung der Reimanns durcheinander geworfen wurde. Weil niemand auf das Haus aufpassen konnte, flog Manu kurzerhand getrennt von ihrem Mann. Jetzt ist Konny an der Reihe mit Abschied nehmen.

Die Reimanns: Konny sagt Lebewohl zu einem Weggefährten

Es ist an der Zeit sich endgültig zu trennen. Die Rede ist von Konnys ewigem Weggefährten: Seinem heißgeliebten Cadillac. Dieser hat schon einiges mit der Familie mitgemacht. Von Deutschland ging es damals für das Auto erst nach Texas und dann noch mit nach Hawaii, wo das Ehepaar heute wohnt. Doch jede Ära geht einmal zu Ende. Konny hat beschlossen seinen Cadillac zu verkaufen.

Der Grund: Schon seit Längerem steht das Auto in Deutschland bloß herum und wird von niemandem genutzt. Das Ehepaar musste den Cadillac wieder in die Heimat bringen, weil er durch das Klima angefangen hat zu rosten. Doch jetzt soll er ganz weg. Wie wird Konny diese schwierige und traurige Trennung überstehen?

Konny Reimann muss sich schweren Herzens von seinem Cadillac trennen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / osnapix

Die Reimanns kommen nach Deutschland

In den neuen Folgen ihrer Sendung überlegen die beiden, was mit ihrem geliebten Fahrzeug passieren soll. Verkaufen? An Freunde abgeben? Eins ist sicher: Den Verkauf nehmen Konny und Manu selber in die Hand. Im Rahmen der Segelregatta „Kieler Woche“ besuchen die beiden mal wieder die Heimat und nutzen den Aufenthalt, um den Cadillac zu verkaufen.

Es wird wohl so oder so ein schwerer Abschied besonders für Konny.

Aktuell laufen die neuen Folgen von „Willkommen bei den Reimanns“ immer sonntags um 20.15 Uhr bei Kabel 1 oder jederzeit in der Mediathek bei Joyn.