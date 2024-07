Die Reimanns: Manu verrät – „Sind am Ende von den Filmaufnahmen angekommen“

Sie sind nicht nur eine der erfolgreichsten, nein, sie sind auch eine der beliebtesten Auswandererfamilien des Landes: Die Reimanns. Seit ihrer Auswanderung aus Norddeutschland in die USA verfolgen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Abenteuer von Konny Reimann, seiner Frau Manu und den beiden Kindern Janina und Jason.

Die Familie schaffte nämlich etwas, von dem viele Menschen nur träumen. Sie packten all ihre Sachen, verließen Deutschland und bauten sich in den USA ein neues Leben auf. Ihre alte Heimat jedoch haben sie nicht vergessen. Immer wieder mal kehren Manu und Konny Reimann zurück, mal für private Besuche, mal für berufliche Aktivitäten.

Die Reimanns gehen auf Sabbeltour beim Wacken-Openair

In der kommenden Woche ist es wieder einmal soweit. Konny und Manu setzen sich in den Flieger und besuchen Deutschland, für einen ganz besonderen Termin, wie die beiden nun via Instagram verkünden.

„Aloha, wir haben Neuigkeiten für euch“, strahlt Manu da in die Kamera, und gibt das Wort an Konny. „Und zwar: Wir kommen nach Wacken, und nicht nur als Zuschauer“, so der Kult-Auswanderer.

++ „Die Reimanns“ teilen eindeutiges Bild – Fans können es kaum fassen ++

Nein, beileibe nicht. „Wir haben zwei Sabbelstunden dort“, lässt Manu die Reimanns-Bombe platzen. Doch damit noch immer nicht genug. „Und eine Autogrammstunde“, jubelt Konny. „Und wir machen bei der Parade mit“, ergänzt Manu. Na, das kann ja was werden.

Neue Reimanns-Folgen im Herbst oder Winter

Doch damit nicht genug der Neuigkeiten. So wird via Instagram immer wieder die Frage gestellt, wann denn endlich neue Folgen kommen. „Wir kommen wieder“, verspricht Manu, „Herbst, Winter, wir haben noch kein genaues Datum, aber wir filmen schon ganz fleißig, oder sind eigentlich am Ende von den Filmaufnahmen bereits angekommen für unsere Herbstfolgen. Und dann geht es natürlich wieder weiter mit fünf Folgen.“

Und auch die Frage, ob auf das Kapitel Hawaii noch ein weiteres folgt, wurde natürlich angesprochen. So richtig antworten wollte Manu da jedoch nicht: „Lasst uns da das alles noch ein bisschen spannend machen. Deswegen erzähle ich euch dazu einfach jetzt mal gar nichts.“