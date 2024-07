„Die Reimanns“ teilen eindeutiges Bild – Fans können es kaum fassen

Sie sind wohl das berühmteste Auswanderer-Paar Deutschlands: „Die Reimanns“ begeistern seit Jahren Fans im deutschen TV. In ihrer Kabel 1-Sendung „Willkommen bei den Reimanns“ nehmen sie das Publikum mit auf die zahlreichen Abenteuer, die sie in ihrer Wahlheimat Hawaii erleben.

Im Juni feiern „Die Reimanns“ dabei ein ganz besonderes Jubiläum – und lassen ihre Fans mit einem speziellen Schnappschuss daran teilhaben.

„Die Reimanns“ teilen rührendes Erinnerungsfoto

Auf Instagram teilen die Auswanderer nun ein rührendes Foto mit ihrer Community. Darauf sieht man neben Konny und Manu auch die gemeinsamen Kinder Jason und Janina. Das Besondere: Die Aufnahme ist stolze 20 Jahre alt!

+++ Die Reimanns: Konny greift zu drastischen Maßnahmen! „Hole Pfeil und Bogen“ +++

„Vor 20 Jahren, am 7. Juli 2004, packten wir unsere Sachen und zogen von Deutschland in die USA. Mit zwei Teenagern, einem Hund und einem Papagei. Es wartete weder ein Haus noch ein Job auf uns. Das war das größte Abenteuer in unserem Leben. Rückblickend würde ich es wieder tun“, heißt es in dem Post. Die Fans kommen bei diesem Anblick ins Schwärmen.

„Die Reimanns“: Fans teilen emotionale Zeilen

In den Kommentaren überschlagen sich die Nachrichten der Fans förmlich. Viele können es kaum glauben, dass es bereits zwei Jahrzehnte her ist, dass „Die Reimanns“ ausgewandert sind:

„Und ich erinnere mich, dass es mit den Sprachkenntnissen auch etwas holperig war. Die schönste liebenswerteste Auswandererfamilie. So sympathisch und bodenständig.“

„Krass. Ja ihr habt ja auch mega viel erreicht und könnt absolut stolz auf euch sein. Ihr seid auf dem Boden geblieben und total sympathisch. Macht weiter so!“

„Ich kann mich noch sehr genau an die erste Fernsehsendung mit eurer Auswanderung erinnern. Ich habe es damals schon bewundert. Den Mut, diesen Optimismus, den Zusammenhalt eurer Familie und den Fleiß! Das hat sich bis heute nicht geändert und Ihr habt euch alles sowas von verdient! Bleibt, wie ihr seid!“

+++ Die Reimanns: Neue Folgen – Fan sieht die Veränderung sofort +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Zahlreiche Follower wollen gleichzeitig aber auch wissen, wann sie mit neuen Folgen der beliebten Doku rechnen können. Das ist bislang nämlich noch unklar. Doch eins dürfte sicher sein: Die Fans können es wohl kaum abwarten.