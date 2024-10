„Die Höhle der Löwen“: Zuschauer gucken in die Röhre – „Das ist aber schade“

Spannende Pitches, neue Produkte und knallharte Verhandlungen: Bei „Die Höhle der Löwen“ ist Unterhaltung garantiert. Kein Wunder, dass sich die Zuschauer Woche für Woche ihren Montagabend freihalten, um die Investoren und die Kandidaten bei Vox zu verfolgen.

Doch es gibt schlechte Nachrichten für alle Fans von „Die Höhle der Löwen“. Diesen Montag (14. Oktober) fällt die Folge aus! Nachdem diese Neuigkeit bei Instagram geteilt wurde, machen sich die Zuschauer Gedanken: Woran kann der Entfall der Sendung bloß liegen?

„Die Höhle der Löwen“ fällt aus

Alle, die am Montagabend nach „Das perfekte Dinner“ dranbleiben und sich auf „Die Höhle der Löwen“ freuen, werden bitter enttäuscht. Denn an diesem Abend zeigt Vox statt der Gründershow den Film „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“ im Programm. Das kommunizieren die Verantwortlichen auch auf Instagram.

„Achtung: Heute Abend gibt es leider keine neue Folge von „Die Höhle der Löwen“. Wir machen eine Woche Pause und freuen uns nächste Woche wieder auf euch! Also vergesst uns nicht und schaltet ein: Am 21. Oktober um 20.15 Uhr bei Vox!“, heißt es in dem Statement. Bei den Fans kommt schnell ein Verdacht auf.

„Die Höhle der Löwen“: Fans fordern Grund

Zugegeben: Es ist schon eine Seltenheit, dass eine Sendung einfach mal so eine Woche pausiert. Dementsprechend überrascht sind einige Fans. „Das ist aber sehr schade“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Oh schade, habe mich schon auf heute Abend gefreut.“ Doch was ist denn nun der Grund für die Pause?

Von offizieller Seite wird zwar nichts bestätigt, doch einige Fans haben eine Vermutung. Sie überlegen, ob es an der Übertragung des Länderspiels an diesem Abend liegen könnte. Um 20.45 Uhr spielt die deutsche Nationalmannschaft nämlich gegen Holland. Was der Grund auch sein mag – lange müssen die Fans nicht verzichten. Ab kommender Woche läuft die Sendung wie gewohnt.

Die neuen Folgen von „Die Höhle der Löwen“ laufen immer montags ab 20.15 Uhr bei Vox. Anschließend gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei RTL+.