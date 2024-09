Judith Williams: Kurz nach „Die Höhle der Löwen“ ist die Meldung offiziell

Die Löwen sind aus ihrem Winterschlaf erwacht und haben am Montagabend (2. September) mit brüllendem Erfolg ihr Revier bei Vox zurückerobert! „Die Höhle der Löwen“ startete mit einem fulminanten Comeback in die neue Staffel und markierte zugleich das zehnjährige Jubiläum der beliebten Gründershow.

Wer hätte gedacht, dass die einst verschriene TV-Sendung sich zu einem echten Quotenhit entwickeln würde? Die Antwort ist klar: Jeder, der den Kampfgeist und das Know-how der Löwen kennt!

„Die Höhle der Löwen“: Zahlen sprechen eine deutliche Sprache

Zum Auftakt der neuen Staffel schalteten laut „DWDL“ 1,23 Millionen Zuschauer ein, um zu sehen, welche ambitionierten Gründer die Investoren mit ihren Geschäftsideen begeistern würden. Besonders in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung einen respektablen Marktanteil von 10 Prozent. Das ist zwar ein kleiner Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, aber immer noch ein solider Start in die neue Runde.

+++ „Die Höhle der Löwen“: Emotionale Beichte sorgt für Gänsehautmoment – „Jeder hat sein Päckchen zu tragen“ +++

Judith Williams ist nach einer kurzen Pause wieder dabei und bereit, ihr Portfolio mit vielversprechenden Start-ups zu erweitern. Während „Die Höhle der Löwen“ im Jubiläumsjahr gute Quoten feierte, zog RTL mit „Wer wird Millionär?“ noch mehr Zuschauer an. Günther Jauch sorgte mit seiner 3-Millionen-Euro-Woche für einen wahren Quotensturm und erreichte 2,80 Millionen Menschen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch auch wenn Jauch in den Quoten die Nase vorn hatte, bleibt „Die Höhle der Löwen“ ein unverzichtbarer Teil der deutschen TV-Landschaft. Welche Start-ups in dieser Staffel der Löwen wohl den großen Durchbruch schaffen und welche Deals die Investoren an Land ziehen?

Neue Folgen von „Die Höhle der Löwen“ laufen immer montags ab 20.15 Uhr bei Vox.