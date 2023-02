„Die Geissens“: Robert macht den Weinverkoster und wird scharf kritisiert – „Einfach prollig“

Neue Folgen von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ bedeuten auch neue Einblicke in das Luxus-Leben der TV-Stars. Mit ihrem Vermögen geizen Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss bekanntlich nicht. Ganz im Gegenteil. In der Vergangenheit zeigten sie sich gut gelaunt auf ihrer Yacht über das Meer schippern oder beim Brunch im Luxus-Apartment in Dubai.

Diesmal verschlägt es „Die Geissens“-Oberhaupt Robert und seine Frau in eine Weinhandlung. Die beiden wollen sich mit Alkohol eindecken und während sich Carmen an der Beschriftung der Flaschen orientiert, setzt Robert lieber auf den Geschmackstest. Den Zuschauern von RTL2 fällt dabei auf: Das Portemonnaie dürfte er eingesteckt haben, sein Benehmen hat Robert aber anscheinend zu Hause vergessen.

„Die Geissens“: Robert genehmigt sich ein Schlückchen

Auf dem Instagram-Kanal des Senders kommentiert RTL2 die Szenerie wie folgt: „Dieser eine Freund, der sich einfach nicht benehmen kann“. Zu sehen ist Robert mit Sonnenbrille im Weinhandel, wie er eine der Flaschen aufschraubt, sie zu seinen Lippen führt und sich ein Schlückchen genehmigt.

Dann schraubt er die Flasche wieder zu und stellt sie zwischen eine Gruppe anderer Flaschen, auf die sich das Ehepaar bereits zum Kauf geeinigt hatte. Carmen Geiss steckt währenddessen im Kühlschrank und stöbert zwischen den Weinen umher.

„Die Geissens“: Robert sorgt für Kritik

Als sie an Roberts Test-Flasche vorbeikommt, sagt sie unwissend: „Was ist denn hier passiert? Müssen wir den wieder umstellen?“ Sie wittert bereits Roberts Einfluss und fragt skeptisch: „Oder hat mein Mann davon getrunken?“ Weil eine Antwort ausbleibt, Carmen aber keine angebrochene Flasche kaufen will, stellt sie den Wein zurück in den Kühlschrank und sagt: „Wer weiß, was damit passiert ist.“

Robert hüllt sich in Schweigen und will seine Frau auch nicht aufklären. Als die ihn wenig später nochmal auf die angebrochene Flasche anspricht, sagt er ganz ohne Erklärung: „Nimm die mit!“

Mehr News:

Während Carmen nur irritiert guckt, wüten unter dem Instagram-Beitrag die Zuschauer der Show. „Benehmen haben die auch nicht“, „Einfach nur prollig“, „Lustig finde ich das nicht“, „Geht gar nicht“, sind einige der Kommentare unter dem Video. Bleibt zu hoffen, dass sich Carmen von ihrem Mann hat überreden lassen, die Flasche zu kaufen…