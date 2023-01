„Die Geissens“: Carmen muss ins Krankenhaus – Sorge macht Robert plötzlich ganz sanft

Folge 345 von „Die Geissens“ – Eine schrecklich glamouröse Familie“ beginnt auf RTL2 direkt mal mit einem Schock. Carmen Geiss ist unglücklich gestürzt und klagt nun über starke Schmerzen am Fuß. Die ganze Urlaubsplanung steht nun auf dem Spiel.

Dass die Lage durchaus ernst zu sein scheint, zeigt sich an der Reaktion von Ehemann Robert. Der zeigt sich nämlich von einer ganz anderen Seite. Anstelle des schroffen Wortlauts kommen plötzlich ganz sanfte Töne vom Mann im Hause.

„Die Geissens“: Robert plötzlich ganz weich

„Ja, jetzt haben wir ein mittelschweres bis ganz großes Problem. Die Carmen hat sich gestern den Fuß vertreten an einer Stufe, die sie im Restaurant übersehen hat. Der Fuß wurde immer dicker“, schildert Robert Geiss den Unfall seiner Ehefrau. Seine Liebste habe über Nacht nicht ein Auge zugetan, was den deutschen Unternehmer offenbar in Sorge versetzt: „Jetzt ist die Frage: Sind die Bänder gerissen, ist die Ferse gebrochen oder sogar der ganze Fuß?“

Und zwar nicht nur wegen der Urlaubsplanung. Denn eigentlich wollte das Paar mit den beiden Töchtern Davina und Shania eine Sightseeingtour durch Istanbul (Türkei) starten. Die muss Robert mit seinen Kindern nun alleine machen, denn Carmen kann kaum laufen. Auf Krücken müht sich Carmen Geis vom Schlafzimmer des Hotels zu ihrem Liebsten. Auch den Flieger auf die Malediven wollte die 57-Jährige bereits absagen.

Carmen fährt ins Krankenhaus

„Carmen ist eigentlich nicht wehleidig, deshalb macht mir das etwas Kopfschmerzen“, erklärt Robert, der sich plötzlich von seiner weichen Seite zeigt. Nachdem seine Frau auf der Couch Platz nimmt, bringt er ihr die Turnschuhe ganz liebevoll. Für gewöhnlich ist der Unternehmer eher für seine schroffen Sprüche bekannt, doch seine Frau leiden zu sehen, scheint ihm ebenfalls nah zu gehen. Kein Wunder, immerhin sind die beiden schon seit knapp 30 Jahren unzertrennlich. Carmen wird also ins Krankenhaus zum Röntgen geschickt, während Robert und die Töchter in Istanbul shoppen gehen.

Während sie gerade im Auto sitzen, ruft dann Carmen plötzlich an. Die Diagnose steht fest. „Ich habe mehr Glück als Verstand. Es ist nicht gebrochen, es ist ein Band gedehnt. Ich kriege jetzt Schmerztabletten und Salbe. Ich habe den Fuß bandagiert bekommen und in einer Woche muss ich einen Strumpf tragen, das wars. Wir können also auf die Malediven“, gibt die Blondine Entwarnung. Auch den restlichen Geissens ist die Erleichterung anzusehen – besonders bei Robert.

Neue Folgen von „Die Geissens“! RTL2 ist wieder regelmäßig montags ab 20.15 Uhr mit der Luxus-Familie auf Sendung.