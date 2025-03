„Die Geissens“: Töchter Shania und Davina feiern Premiere – „Muss man erleben“

Seit Jahren begeistern „Die Geissens“ das deutsche TV-Publikum mit ihrer RTL2-Doku. 22 Staffeln lang sorgen die Kult-Auswanderer bereits für Unterhaltung, gewähren exklusive Einblicke in ihr Luxusleben und polarisieren mit ihrem einzigartigen Humor. Ihre Wahlheimat wechselt dabei zwischen Südfrankreich und seit Kurzem auch Dubai. Doch jetzt gibt es einen besonderen Anlass, der sie zurück nach Deutschland zieht.

Und nicht nur das: Für zwei Familienmitglieder wird es eine absolute Premiere!

„Die Geissens“: Es ist das erste Mal

Zum ersten Mal werden „Die Geissens“-Töchter Davina und Shania hautnah dabei sein: Beim Karnevals-Wahnsinn in Köln. „Wir kennen das ja aus unserer Jugend in Köln. Aber die Mädchen sind das erste Mal am Rosenmontag in Köln“, verrät Carmen nun der „Bild.“

Die beiden Schwestern wissen zwar aus Erzählungen, wie bunt und ausgelassen das Treiben sein kann, doch erleben konnten sie es so noch nie. „Sie sind schon sehr gespannt, wie das alles wird. Wir haben es erzählt, aber so was muss man erleben.“ Auch für Robert Geiss ist die Einladung des Festkomitees des Kölner Karnevals eine besondere Ehre.

„Die Geissens“: Überraschung für Fans

Die Vorfreude bei den Geissens ist riesig. „Ich glaube, das wird der absolute Wahnsinn! Wir haben ja schon einiges erlebt, aber das toppt alles“, schwärmt Carmen im Gespräch mit der „Bild.“ „So etwas kannst du wirklich nur in Köln erleben – eine Stadt im Ausnahmezustand, überall gut gelaunte Jecken!“

Auch Robert ist guter Dinge: „Wir sind beide echte kölsche Kinder und Karneval gehört einfach dazu. Meine Familie hatte sogar Karnevalsgeschäfte, ich bin also quasi zwischen Kostümen und Kamelle aufgewachsen.“ Doch damit nicht genug!

Die Zuschauer dürfen sich auf ein echtes Spektakel freuen: Am Rosenmontag wird Familie Geiss sogar von einem Wagen aus Süßigkeiten ins feiernde Publikum werfen. Und wer die Karneval-Premiere von Davina und Shania verpasst? Kein Problem! Am selben Abend gibt es eine Sondersendung der Geissens um 20:15 Uhr auf RTL2.

Mehr News rund um „Die Geissens“:

Das Event ist ein solches Highlight, dass die Geissens direkt die ganze Familie mitbringen. Neben Shania und Davina mischt sich sogar Opa Reinhold unter die Jecken! „Ich glaube, der Opa ist von uns allen am aufgeregtesten. Er hat sich schon seit Wochen vorbereitet und freut sich wie ein kleines Kind“, verrät Carmen.

Und wie verkleiden sich die Geissens dieses Jahr? Das bleibt bis zum großen Tag eine Überraschung!