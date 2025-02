„Die Geissens“: Robert plötzlich blass vor Angst – „Letzte Stunde geschlagen“

In der neuesten Folge (24. Februar 2025) von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ erwartet die RTL Zwei-Zuschauer zur Primetime um 20.15 Uhr ein echter Kulturschock! Die wohl bekannteste Millionärs-Familie der TV-Welt lässt sich von der faszinierenden Atmosphäre Marrakeschs (Marokko) verzaubern. Alle vier Geissens machen sich auf einen aufregenden Kurztrip und betreten ein völlig neues, für sie unbekanntes Ziel.

Der Djemaa el Fna, der berühmte Gauklerplatz von Marrakesch, bietet der Familie einen ersten intensiven Eindruck der Kultur und der Schätze des Landes. Doch Vater Robert ist plötzlich alles andere als begeistert. Am liebsten würde er sofort fliehen und fühlt sich völlig überfordert. Was hat ihn bloß so aus der Fassung gebracht?

Die Geissens: So sieht man Robert Geiss selten

Völlig fasziniert von den Bazaren, den engen Gassen und den einzigartigen Souvenirs hatte Robert Geiss keine Ahnung, was ihn noch erwarten würde. Doch nun gibt es nahezu keinen Ausweg! Der Self Made-Millionär muss sich einer Furcht stellen, die ihn schon sein ganzes Leben begleitet. Die Angst steht ihm jedenfalls schon mächtig im Gesicht geschrieben.

„Ich glaube, dass meine letzte Stunde hier geschlagen hat. Auf dem Platz sind ja jede Menge Schlangen – an allen Ecken und Enden“, ekelt er sich vor seinen Erzfeinden. Carmen versucht ihm derweil die Angst zu nehmen und sagt mitfühlend: „Die beißen dich nicht, wenn du lieb bist, Robert. Da du ja lieb bist, brauchst du keine Angst zu haben.“

Doch auch dies kann ihn nicht überzeugen. So hat er lediglich den Stinkefinger als Reaktion für Carmen’s Aussage übrig. Mit verschränkten Armen und einem missmutigen Blick hält Robert einen gehörigen Sicherheitsabstand vor den Affen und erst recht vor den Schlangen. Und seine Frau Carmen und die Töchter?

Die Geissens: Wird Robert seiner Angst ins Auge sehen?

Die haben keinerlei Hemmungen! Nach ein paar anfänglichen Zögerlichkeiten gehen sie mutig auf die Tiere zu und streicheln die Fellnasen. Bei den Cobras wird Carmen dann doch vorsichtiger. So gesteht sie: „Bei denen habe ich ein bisschen Respekt.“ Nach einer Weile fassen sich die Damen ein Herz. Shania lässt sich sogar eine kleine Schlange um den Hals legen, während Carmen sie mutig streichelt. Doch wie wird Robert reagieren?

Ergreift er etwa die Flucht und lässt seine Familie allein auf dem Marktplatz stehen? Oder zeigt er endlich Manneskraft und stellt sich seiner Angst? All diese Fragen werden in der aktuellen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ am Montagabend (24. Februar) um 20.15 Uhr bei RTLZwei beantwortet. Wie immer können die eingefleischten Fans dabei eine Doppelfolge ihrer geliebten Serien-Familie genießen.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Die Geissens“ immer montags ab 20.15 Uhr im Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.