Carmen Geiss lässt Fans verwirrt zurück – „Wer ist das?“

Die Geissens sind durch ihre gleichnamige Reality-TV-Show hierzulande über die Jahre berühmt geworden. Die Familie rund um Carmen, Robert, Shania und Davina zeigt gerne, wie ihr luxuriöser Alltag so aussieht. Teure Urlaube, hochwertige Designerklamotten und glamouröse Unterkünfte: Die Geissens verprassen häufig mal ein Vermögen.

Wer von den Geissens nicht genug bekommt, der kann sich über Instagram auf dem Laufenden halten. Vor allem Carmen Geiss teilt gerne Schnappschüsse und kürzere Video mit ihrer Millionen Followern. Doch eine der neueren Aufnahmen der gebürtigen Kölnerin gefällt wohl nicht allen Fans.

Carmen Geiss zeigt sich verändert

In letzter Zeit scheint Carmen Geiss sich gerne äußerlich zu verändern. Mal trägt sie eine neue Frisur, mal zeigt sie ihren verschlankten Body in den sozialen Netzwerken (hier mehr dazu.) Doch immer mehr Fans machen sich nun Sorgen um die 59-Jährige. Vor allem ihr sichtlicher Gewichtsverlust alarmiert den ein oder anderen.

+++ Die Geissens: Carmen setzt rührendes Zeichen – „Mutige Entscheidung“ +++

Es geht sogar so weit, dass manche Fans die zweifache Mutter kaum wiedererkennen! So auch auf einem ihrer neusten Selfies, welches sie im Auto aufgenommen hat. Die Kommentare mancher Follower sprechen da Bände.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Carmen Geiss: Fans finden deutliche Worte

Bemerkungen wie „Was ist denn mit dir passiert?“, „Wer bitte ist das?“ oder „Du bist viel zu dünn geworden“ liest man in den Kommentaren zuhauf. Erstaunlich ist jedoch, dass es auf der anderen Seite auch viele Komplimente für Carmen Geiss regnet. Viele mögen ihren neuen Look und unterstützen die 59-Jährige öffentlich.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Was ist denn nur los mit euch, Leute? Seit ihr so neidisch, das ihr nicht so ein tolles Leben leben könnt? Lasst sie doch in Ruhe, sie macht es so, wie es ihr gefällt und das ist auch gut so. Carmen ist eine tolle Frau“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Wow, du siehst richtig gut aus!“ Am Ende lässt sich nun mal über Geschmäcker streiten.