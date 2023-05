Die Geissens: Schocknachricht für die Fans – „Ich bin sehr traurig“

Die Geissens sind zurück, begeistern schon seit 2011 ihre Fans mit der gleichnamigen Serie im Fernsehen. Doch die Fans von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ müssen jetzt ganz stark sein, denn die Millionärsfamilie verkündet auf Instagram eine regelrechte Hiobsbotschaft.

Die Zuschauer, die das Leben von Robert, Carmen und ihren beiden Töchtern Davina und Shania Woche für Woche verfolgen, müssen sich nun auf eine längere Pause einstellen. Das gibt der offizielle Instagram-Account von RTL Zwei bekannt.

Die Geissen: Staffelfinale lässt Fans traurig zurück

Die Reality-Show, die das Leben der Geissens dokumentiert, hat über die Jahre eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Doch mit dem Ende der aktuellen Staffel müssen sich die Fans vorerst von ihren Lieblingen verabschieden. Der Instagram-Account von RTL Zwei postet ein Video von Carmen Geiss, die sich auf auf einen Stuhl fallen lässt und gemütlich die Füße auf den Tisch legt. Dabei nimmt sie sich ihr Smartphone vor.

Im Video steht: „Ich, sobald mein Chef das Büro verlässt“. Die Aufnahme impliziert, dass die Millionärsgattin erst einmal für längere Zeit Feierabend hat. Sie freut sich darüber sichtlich und sagt „Ach nee, wat ist dat schön! Ich bestelle mir erst mal wat zu essen. Keiner mehr hier, der dich ‚rumkommandiert“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch die Fans sind offenbar traurig über die Pause. Eine Userin kommentiert unter einem Post: „Liebe Carmen, ich bin sehr traurig, dass das Staffelfinale ansteht. Ich könnte Euch das ganze Jahr hinweg montags im TV sehen. Ihr bereitet mir sehr viel Freude und Leichtigkeit! Kommt schnell wieder ins TV montags. Ihr seid toll.“

Die Geissens – ein Phänomen in der TV-Landschaft

Seit 14 Staffeln begeistern die Geissens die Zuschauer mit ihrem extravaganten Lebensstil, ihren luxuriösen Reisen und den alltäglichen Herausforderungen einer „schrecklich glamourösen“ Familie. Obwohl die Show manchmal polarisiert, schaffen es die Geissens immer wieder, ihre Fans zu unterhalten und zum Schmunzeln zu bringen.

Mehr News:

Nach dem Staffelfinale stellt sich natürlich die Frage, wie es für die Geissens weitergeht. Wann startet die neue Staffel und was erwartet die Fans in den kommenden Folgen? Bisher gibt es noch keine konkreten Informationen, aber die Fans können sich sicher sein: Die Geissens werden auch in Zukunft für Glamour und Unterhaltung sorgen. Bis dahin müssen sich die treuen Anhänger jedoch in Geduld üben und darauf hoffen, dass ihre Lieblinge bald wieder auf dem Bildschirm zu sehen sind.