„Quiz-Champion“: ZDF-Zuschauer fassungslos – ist DAS Zufall?

Am Abend wurde im ZDF mal wieder gequizzt. „Der Quiz-Champion – das Promi-Special“ stand an und dazu hatte sich Moderator Johannes B. Kerner reichlich prominente Rategäste eingeladen. So maßen sich Sportmoderator Béla Réthy, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Janin Ullmann und „Wilsberg“-Star Leonard Lansink im Kräftemessen der Gehirnzellen mit den Experten ChrisTine Urspruch (Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde), Franziska van Almsick (Sport), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) sowie Frank Plasberg (Zeitgeschehen).

Es ging heiß her in den gut zweieinhalb Stunden „Der Quiz-Champion – das Promi-Special“. Doch schon während der Show kam einigen ZDF-Zuschauern etwas spanisch vor. Es ging dabei um die Fragen.

„Quiz-Champion“: ZDF bedient sich bei der ARD

„War das nicht gerade gestern eine Frage beim Quizduell?“, fragte ein Zuschauer bei Twitter, als Moderator Johannes B. Kerner Esther Schweins und Frank Plasberg die Frage stellte, welches Amt in den 1980-Jahren nur von einer Person bekleidet wurde. Zur Auswahl standen die Antwortmöglichkeiten: A: Britischer Premierminister, B: Deutscher Bundeskanzler und C: Französischer Staatspräsident.

Die Antwort war natürlich klar: Es musste das Amt des britischen Premierministers sein. War Margaret Thatcher doch vom 4. Mai 1979 bis zum 28. November 1990 dort an der Macht. Aber geübten Quiz-Fans kam die Frage überraschend bekannt vor.

Gleiche Frage bei ARD und ZDF

Zurecht. Wir haben nachgeschaut. Die gleiche Frage, in leicht abgeändertem Ton, wurde bereits am vergangenen Freitag (28. April 2023) von Moderatorin Esther Sedlaczek in der ARD-Rateshow „Quizduell-Olymp“ gestellt. Da mussten am Freitag die Komiker Torsten Sträter und Michael Kessler folgende Frage beantworten: „Welches Land hatte in den 1980-ern nur einen Regierungschef oder nur eine Regierungschefin?“ Als Antwortmöglichkeiten standen hier Frankreich, England, Deutschland und die USA zur Auswahl.

Das fiel auch noch mehr Zuschauern auf. „Die Maggie-Thathcher-Frage war doch gestern erst beim Quizduell“, schrieb beispielsweise eine Zuschauerin bei Twitter. Und ein anderer scherzt: „Die haben heute den Karton mit den einfachen Fragen aus dem Keller geholt. Hast du bei Promi-Specials immer. Egal bei welcher Quizsendung.“ Und die Fans bekommen bald noch mehr Quiz-Auswahl im TV-Programm. Die ARD holt DIESE Sendung zurück.