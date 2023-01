„Die Geissens“: Davina und Shania noch immer Single – Carmen enthüllt den Grund

In der Realityshow „Die Geissens“ wird das Leben der Kölner Millionärsfamilie schon über viele Jahre von RTL2 begleitet. Davina und Shania, die Töchter von Robert und Carmen, haben die Zuschauer immer mit aufwachsen sehen. Inzwischen sind Davina und Shania Geiss 19 und 18 Jahre, aus den zwei jungen Mädels sind junge Frauen geworden.

Bei „Die Geissens“ bei RTL2 hat Mama Carmen jetzt über den Beziehungsstatus ihrer beiden Töchter ausgepackt. nutschfotos auf Instagram, süße Pärchenbilder, Liebesgeständnisse – davon ist auf den Social-Media-Kanälen der Geiss-Töchter bislang nichts zu sehen.

„Die Geissens“: Deshalb haben Davina und Shania keinen Freund

Gerüchte über mögliche Beziehungen von Davina und Shania gibt es hin und wieder, einen hochoffiziellen festen Freund hatten aber beide Geiss-Töchter noch nie. In der aktuellen Folge der Geissens verrät Mama Carmen jetzt den Grund: „Weil er ihnen noch nicht über den Weg gelaufen ist.“ Der Erste sei ja auch nicht immer der Beste. „Das, was ich habe, ist ja eine Ausnahme“, sagt die Blondine.

Robert und Carmen sind schon eine halbe Ewigkeit zusammen, schon im Teenageralter lernten sie sich kennen und lieben. 1994 heiratete Carmen ihren Robert, rund zehn Jahre später kamen ihre Töchter Davina Shakira (30. Mai 2003) und Shania Tyra Maria (30. Juli 2004) zur Welt.

Robert und Carmen Geiss: Die große Teenager-Liebe

Mit den zwei Mädels jetten Robert und Carmen durch die Welt, besuchen die schönsten Orte und gehen auf zahlreiche Partys. In der neusten Folge „Die Geissens“ ist die Millionärsfamilie in Großbritannien unterwegs und schaut sich dort mögliche neue Immobilien an.

Das könnte dich interessieren:

Über mögliche Umzugspläne sagte Robert: „Das ist nur wegen der Kinder, weil die hier ’ne Wohnung haben wollen, damit die hier Party machen können.“ In der Folge treibt Robert Geiss seine Töchter in einem Laden zur Weißglut. Was in der Folge sonst passiert ist, erfährst du hier!