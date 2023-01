„Die Geissens“: Mit DIESEM Besuch bringen Carmen und Robert die Kinder an ihre Grenzen – „Traumatisiert“

Es geht wieder los! Ab Montag gewähren die Geissens ihren Fans wieder exklusive Einblicke in ihr glamouröses Leben. Denn dann geht geht die RTL2-Show „Die Geissens – Eine schreckliche glamouröse Familie“ in eine neue Runde.

Und in der ersten Folge sorgt Robert Geiss gleich für ein Erlebnis der besonderen Art. Vor allem Tochter Davina ist „traumatisiert“ von diesem skurrilen Ausflug.

„Die Geissens“: Peinlich-Besuch für die Mädchen

Die Geissens sind in der ersten Folge offenbar in London unterwegs. Und dort entdeckt Robert einen Laden, in den er unbedingt möchte. Auch Carmen ist sichtlich angetan. Die Begeisterung von Shania und Davina hält sich allerdings in Grenzen. Denn in dem Laden gibt es unter anderem „Sadomaso-Sachen“, ruft Robert euphorisch. „Guck mal, wie geil das aussieht“, pflichtet ihm Carmen bei.

„Ich hab hier einen Laden gefunden, damit meine Kinder völlig geschockt sind. Das haben sie wahrscheinlich im Internet noch nicht gesehen“, verkündet der 58-Jährige. Da der Shop offen ist, geht es direkt rein in die gute Stube. Lack, Leder, Sadomaso – wer dort sucht, wird definitiv fündig.

Davina Geiss: „Bin traumatisiert von diesem Laden“

Für die Töchter ist der Shop allerdings nichts, wie Robert schon von Beginn an wusste. „Ich fand den Laden viel zu crazy“, sagt Davina. Ihr Resümee: „Ich bin traumatisiert von diesem Laden.“ Völlig aus dem Häuschen hingegen ist Carmen. „Ich liebe so Läden“, verkündet sie und kauft prompt eine neue Corsage.

Mehr News:

Als die „Die Geissens“ den Laden verlassen, ist Robert Geiss aber noch nicht fertig mit seiner kleinen Spaß-Tour. Er trägt nämlich noch immer seine Maske – und die ist alles andere als gewöhnlich. Als er damit jemanden ansprechen will, kann Shania nicht mehr drüber lachen. „Papa, tu es nicht. Bitte. Ich will das nicht, hör doch mal auf.“ Doch Robert lässt sich nicht stoppen…

Wie das ausgeht, kannst du am Montag um 20.15 Uhr bei RTL2 sehen.