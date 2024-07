„Die Geissens“: Robert schockt mit Beichte – es kommt ihn teuer zu stehen

„Die Geissens“ gewähren bereits seit über zehn Jahren Einblicke in ihr glamouröses Leben und ihre außergewöhnlichen Reisen. Die RTL2-Show hat über die Jahre eine große Fangemeinde angezogen und zeigt stets auf unterhaltsame Weise die Höhen und Tiefen der Jetsetter.

Familienoberhaupt Robert sorgt dabei immer wieder für Aufmerksamkeit – sei es durch seine unkonventionellen Ansichten oder durch seinen markanten Stil. Gegenüber seinen Fans muss der Unternehmer nun ein überraschendes Geständnis ablegen!

„Die Geissens“: Robert ist Feuer und Flamme!

Roberts Ehefrau Carmen und ihre beiden gemeinsamen Töchter Davina und Shania sind mittlerweile einem breiten Publikum bekannt. Auch wenn die Familienmitglieder unterschiedlicher nicht sein könnten, haben sie doch ein gemeinsames Interesse – sie alle lieben Luxus.

Aufgebaut hat Robert Geiss sich diesen unter anderem durch seine Tätigkeit als Unternehmer und Immobilieninvestor im In- und Ausland. Geld benötigt er vor allem für ein bestimmtes Hobby! Denn der Superreiche hat eine Schwäche und Leidenschaft für schnelle – und vor allem teure – Autos.

Damit hat der Superreiche bisher allerdings nicht immer die besten Erfahrungen gemacht. 2023 ging eine seiner Luxuskarren in der Garage in Flammen auf. Verständlich, dass jetzt ein neues Spielzeug für den Familienvater hermuss!

„Die Geissens“: Robert verprasst Moneten

„Nach eineinhalb Jahren kommt jetzt der Neue. In der Hoffnung, dass der jetzt nicht wieder brennt. Schick, schick, schick. Alles neu, muss auch sein“, kommentiert Robert Geiss auf Instagram die Ankunft eines neuen Luxusschlittens. Dabei gesteht er doch tatsächlich: „Wir haben zu viele Autos.“ Ausgesucht hat sich der 60-Jährige einen schwarzen GT3. In der Basisversion fängt die Preisklasse des Autos bei circa 176.000 Euro an – kein Schnäppchen!

Die Freude über seine neue Errungenschaft oder wie es Robert gerne formuliert – „Toys for the Boys“ – zieht auch Gattin Carmen in den Bann. Die begutachtet gleich mal das neue Stück und ist komplett aus dem Häuschen.

Wenn Robert Geiss demnächst die ersten Spritztouren in seinem neuen Sportwagen dreht, wird er seine Fans bestimmt in den sozialen Medien auf dem Laufenden halten. RTL2-Zuschauer können das Prachtexemplar sicherlich bald in einer neuen Folge von „Die Geissens“ unter die Lupe nehmen.