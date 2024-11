DAS passiert „Geissens“-Töchter ständig – „Heute Morgen war das letzte Mal“

Von Kindesbeinen an sind Shania (20) und Davina Geissen (21) in der Öffentlichkeit präsent und damit aufgewachsen. Durch ihre TV-Rollen in der Kultsendung „Die Geissens -Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL Zwei und in ihrem eigenen Format „Davina & Shania – We love Monaco“ wissen sie genau, wie ein Leben im Rampenlicht aussieht.

Dennoch pflegen sie natürlich ein ganz normales Schwesternverhältnis. Da stehen genau die gleichen Themen und Probleme im Mittelpunkt, wie bei vielen anderen jungen Frauen auch. Dabei sind natürlich, wie sollte es anders auch sein, Streitereien ebenfalls hin und wieder an der Tagesordnung.

„Die Geissens“: Hitziger Beef ist die Regel

Bei den beiden Töchtern vom Millionärspaar Robert und Carmen Geissen kommen diese aber häufiger vor. Dazu haben sie sich nun gegenüber RTL geäußert. Wie regelmäßig wird sich denn zwischen den beiden Blondinnen gefetzt? „Sehr oft, heute Morgen war das letzte Mal“, gestand Shania. Kurios dabei ist der Grund für den morgendlichen Disput!

+++ Ebenfalls interessant: Die Geissens: Carmen teilt Fotos – Fans reiben sich die Augen! +++

Nach ihr ginge es dabei um die Auswahl des Spiegels für ihre Make-Up-Routinen. Dass ein Leben im ständigen Blitzlichtgewitter auch Schattenseiten hat, liegt natürlich auf der Hand. Ständig kursierende Gerüchte und Spekulationen rund um Dating und Schwangerschaften sind dabei omnipräsent. Den richtigen Umgang damit haben die beliebten Reality-Sternchen aber gelernt.

Die beiden Geissen-Schwestern lassen dies aber erst gar nicht zu nah an sich heran. „Uns ist das irgendwie egal, denn wir sind damit aufgewachsen“, beschreibt Shania den Zustand. Davina teilt ihre Meinung: „Das geht in ein Ohr rein und aus dem anderen wieder raus.“