Die Geissens: Carmen teilt Fotos – Fans reiben sich die Augen!

Seit vielen Jahren begleiten der Selfmade-Millionär Robert und seine Ehefrau Carmen Geissen ganz Deutschland auf den TV-Bildschirmen. Viele sind mit ihnen gemeinsam aufwachsen und so ist ihre Reality-Show ,,Die Geissens -Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL 2 für viele als unterhaltsames Abendprogramm nicht mehr wegzudenken. Nun melden sich die Geissens via Instagram mit einer wichtigen Nachricht an ihre Fans aus Dubai zurück. So dürfen sich ihre Anhänger freuen, da jetzt die Vorbereitungen für eine weitere Staffel der Kultserie in den Startlöchern stehen.

In einem edlen schwarz weißen Kleid mit einer goldenen Sonne auf der Vorderseite präsentiert sich Carmen Geiss alleine und mit ihrem Gatten Robert Geiss auf einer Dachterrasse in Dubai. Der wunderschöne Sonnenuntergang und die atemberaubende Skyline der City of Gold im Hintergrund lösen bei jedem ihrer Fans Urlaubsgefühle aus. Das bekannte Millionärspaar fällt auf den Fotos besonders durch ihr Strahlen auf. Und dies hat auch einen Grund! Die beiden teilen ihre Vorfreunde auf eine weitere Staffel ihrer Serie mit.

Die Geissens: Langfristige TV-Treue

Ganze 22 Staffeln existieren bereits und 2011 erreichte die Familien-Abendunterhaltung erstmals die deutschen Fernseher. Das ist bei weitem aber nicht alles! Es entstanden in den letzten Jahren auch Spezialausgaben und ein Ableger der Serie mit dem Titel ,,Davina & Shania – We love Monaco“ mit drei Staffeln. Hierbei stehen die beiden Töchter des deutschen TV-Millionärpaares im Mittelpunkt.

In der eigentlichen Kultshow ist dabei die Geschichte von Robert, Carmen und ihren beiden Töchtern Shania und Davina, die einen luxuriösen Lebensstil pflegen, vordergründig. Bei RTL 2 oder online auf RTL+ erhält man Einblicke in das Familienleben der Geissens. So konnte man zum Beispiel bestaunen, wie sich die beiden Kinder von kleinen Mädchen zu pubertierenden Teenagern entwickelt haben. Darüber hinaus kann man sich anschauen, wie die Familie von einem Luxusdomizil zum nächsten reist.

Die Geissens: Welle an Zuschauerreaktionen

Jetzt stellt sich die Frage, welche Reaktionen dieser Post bei der Fangemeinde der Geissens auslöst. Ganze 12.500 Likes und eine Vielzahl an Kommentaren erreichte der Beitrag auf Instagram. Viele können die neue Staffel, genauso wie Carmen und Robert, kaum erwarten und adeln das Promi-Paar.

,,Was für ein wunderschönes Paar! True Love“

,,Egal, was die Leute erzählen: Ich finde euch klasse“

,,Wenn die sich trennen, dann glaube ich nicht mehr an echte Liebe“

,,Wann sind die neuen Folgen auf RTL+?“

,,Ich freue mich sehr auf die neuen Folgen […]“

,,Wir vermissen euch. Wann geht’s wieder los?“

Die Kommentare ihrer Fans sind klar einzuordnen: Sie fiebern der neuen Staffel extrem entgegen und werden ihnen auch bei der nächsten TV-Ausstrahlung oder beim Streaming treu bleiben. Wann genau die neuen Folgen wieder ausgestrahlt werden und viele auf den heimischen Sofas unterhalten, ist dagegen noch ungewiss.