Die Geissens: Robert Geiss protzt mit neuster Errungenschaft – „Ihr habt’s garantiert nicht“

„Die Geissens“ zeigen immer gerne, was sie haben. In ihrer Show bei RTL Zwei nehmen Robert, Carmen, Davina und Shania die Zuschauer mit durch ihr Leben im Luxus. Exklusive Reisen, Essen in den feinsten Restaurants, teure Shoppingtrips – bei „Die Geissens“ wird das Leben der „Reichen und Schönen“ ordentlich zelebriert.

Aber auch bei Instagram posen und protzen „Die Geissens“ immer wieder gerne. Jetzt haben Robert und Carmen Geiss ihre neuste Errungenschaft dort präsentiert, auf die sie mächtig stolz sind.

Die Geissens: Robert präsentiert stolz neuste Errungenschaft

Robert Geiss sitzt am Yachthafen von Monaco, lächelt in die Kamera und erzählt: „Die Carmen war heute beim Amt, hat gebeten und gebettelt und noch was draufgelegt. Jetzt haben wir ein neues Auto angemeldet, nämlich die G-Klasse.“ So weit, so unspektakulär.

Doch dann packt er mit der großen Besonderheit aus: „Dafür haben wir ein ganz spezielles Kennzeichen bekommen. Sehr selten, aber wir haben‘s. Ihr habt’s garantiert nicht, denn in Deutschlands gibt es das glaube ich nicht.“ Ein Kfz-Kennzeichen mit vier Nullen.

„Wenn man schon ne 0 ist, muss man eine 0 bleiben“, scherzt Robert. Und auch Carmen Geiss teilte die freudige Nachricht bei Instagram: „Endlich mein Traum Kennzeichen nach fast 30 Jahren Monaco, das macht auch Robert glücklich.“

DAS ist an dem Kennzeichen so besonders

Doch was ist so besonders an einem Kennzeichen mit vier Nullen? Eigentlich sind die Kennzeichen, die mit drei Nullen beginnen, der monegassischen Fürstenfamilie vorbehalten. Wie viel Carmen dafür „drauflegen“ musste, verrät Robert natürlich nicht, dürfte aber ganz schön teuer gewesen sein.

Manch einer vermutet aber auch schon, dass es sich dabei nur um eine „Souvenir“ handelt, denn auf dem Kennzeichen steht das Jahr „2022“.