Die Geissens: Robert schießt heftig gegen Shania – „Was kannst du denn?“

So ehrlich und direkt, wie eh und je. Robert Geiss sagt einfach immer direkt das, was ihm in den Kopf schießt. Dieses Mal ist Tochter Shania die Zielscheibe. In ihrem Podcast „Die Geissens“ spricht die vierköpfige Familie eigentlich nur über Essen, als es aus Robert rausplatzt.

Was viele vielleicht nicht wissen: Die Geissens haben ein eigenes Kochbuch. Und auch, wenn die Jetset-Familie sehr gerne außerhalb in super schicken und angesagten Beachclubs speisen, gibt es doch das ein oder andere Gericht, das zu Hause am besten schmeckt.

Die Geissens: Talk über Essen eskaliert

Ausgelassen quatschen die Vier über ihre Lieblingsgerichte. Vor allem über die, die Papa Robert oder Carmen zaubern können. Prompt kommt die Familie ins Schwärmen: „Mhmm, Kaiserschmarren von Papi ist der Burner!“. Der wiederum steht eher auf das Deftige: „Oder Chicken Curry wir auch immer gerne genommen. Deine Guacamole (adressiert an Carmen). Shania, was kannst du denn?“.

Und auch wenn man sie nicht sieht, kann man sich als Zuhörer des Podcast und anhand der Stimmlage von Shania nur vorstellen, wie verlegen sie diese Frage macht. Zögerlich antwortet sie: „Pfannekuchen…“. Ein gefundenes Fressen für Papa Robert, der direkt gegen sie schießt: „Außer gut aussehen, kannst du noch irgendwas?“. Während Carmen leise kichert, sucht Shania nach einem guten Konter. Vergebens.

Das ist die RTL2-Kultfamilie „Die Geissens“:

Die Geissens, das sind Robert Geiss, Carmen Geiss sowie die Töchter Davina und Shania

Robert Geiss ist Unternehmer und verdiente mit dem Sportartikel-Unternehmen „Uncle Sam“ ein Vermögen

Seine Frau Carmen wurde 1982 „Miss Fitness“

Wie Carmen Geiss nun ankündigte, soll es im Januar 2023 neue Folgen geben

Seit 2011 sind „Die Geissens“ mit ihrer Reality-Show im Programm von RTL2

Die Familie sprechen in ihrem Podcast über Essen, als Robert gegen Shania schießt. (Archivfoto) Foto: IMAGO / wolf-sportfoto

Die Geissens: Nach Robert geht auch Davina auf ihre Schwester drauf

Nachdem Robert ausgeteilt hat, stellt auch Schwester Davina die Kochkünste ihrer Schwester infrage: „Shania kann nicht mal Spiegeleier machen. Sie kam zuletzt zu mir und hat mich gefragt, ob ich Spiegeleier machen kann“. Das lässt sich die 18-Jährige dann doch nicht gefallen: „Das stimmt nicht! Ich wollte nur, dass sie die macht, weil ich zu faul war“.

Normalerweise zicken sich die beiden Schwestern Davina und Shania selten an. Sie leben zur Zeit sogar in einer gemeinsamen Wohngemeinschaft. Zum 18. Geburtstag von Shania findet ihre Schwester besonders liebe Worte für sie. Mehr dazu hier.