Die Geissens: Carmen flippt aus – „Ich kann’s nicht glauben!“

Also das hätten wir jetzt wirklich nicht erwartet. Carmen Geiss überrascht mit einem neuen Video auf Instagram. Du errätst nie, was das Familienoberhaupt von Die Geissens in ihrer Freizeit so treibt.

Wenn man an Die Geissens denkt, dann hat man direkt protzige Häuser, schnelle Luxusautos und teure Designerhandtaschen im Kopf. Vor allem Carmen Geiss ist ja Glamour in Person. Doch tief in ihrem Herzen ist und bleibt sie das Mädel aus Kölle. Das beweist sie mit diesem Video.

Die Geissens: Carmen freut sich über Sieg des 1. FC Köln

Am Donnerstagabend (15.09) spielte der 1. FC Köln in der Europa Conference League gegen den tschechischen Gegner 1. FC Slovácko. Und tatsächlich gelingt den Kölnern am Ende noch der Sieg. Ganz zur Freude von Vollblutkölnerin Carmen Geiss. In einem Instagramvideo freut die sich nämlich wie verrückt: „Wenn man Kölner ist, dann bleibt man auch im Herzen Kölner. Ich freue mich so sehr, dass Köln gesiegt hat! Ich kann es nicht glauben! Herzlichen Glückwunsch hier aus Monaco!“

Das ist Carmen Geiss:

Carmen Schmitz wurde am 5. Mai 1965 in Köln geboren

Im Jahr 1982 wurde sie zur „Miss Fitness“ gewählt

1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss

Das Paar hat zwei Töchter: Davina Shakira (*2003) und Shania Tyra Maria (*2004)

Zusammen sind sie seit dem Jahr 2011 die Hauptdarsteller der RTL2-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Für die Sendung sang Carmen Geiss den Titelsong „Jet Set“

Carmen Geiss entpuppt sich als Fußballfan des 1. FC Köln.

Die Geissens: Video kommt bei den Fans gut an

Dass sie mit ihrer Freude nicht alleine ist, zeigen die zahlreichen Kommentare unter dem Video. Viele feiern Carmen Geiss dafür, dass sie sich als Kölnerin identifiziert und daher auch den Verein unterstützt: „Super Carmen!“. Die Jetset-Dame ist auch nicht die einzige „ausgewanderte Kölnerin“. Prompt schließt sich ein Herr aus den fernen Vereinigten Arabischen Emirate an: „Wo wir sind, is Kölle. Lieben Gruß aus Dubai an euch. Feiere hier auch als Kölsche Jung!“

Neulich überraschte Carmen Geiss ihre Fans mit diesem Foto. Viele haben sie darauf gar nicht wiedererkannt.