„Die Geissens“: Davina wird übermütig und bereut es sofort – „Willst du mich umbringen?“

In Sachen Luxus-Liebe stehen die Kinder von Carmen und Robert Geiss ihren Eltern in nichts nach. Bei „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ zeigen Shania und Davina Geiss ihre Begeisterung für schicke Klamotten, ausgefallene Reisen und teures Essen.

Dass Geld alleine aber nicht vor gefährlichen Fehlern schützt, das musste Davina Geiss jüngst am eigenen Leib erfahren – und Schwester Shania gleich mit. Die Geissens sind zu Gast in einer schicken Cocktailbar, als Davina für einen kleinen Schreckmoment am Tisch sorgt.

„Die Geissens“: Trockeneis-Experiment geht daneben

Die Mädels kriegen ein Glas mit Trockeneis auf den Tisch gestellt. Während Mama Carmen noch eindringlich davor warnt, mit den Händen bloß nicht zu nahe ans Glas zu kommen, winkt Shania ab und stellt klar: Einer Warnung bedarf es hier nicht.

Davina hingegen hätte man vielleicht noch ein bisschen genauer auf die Gefahr im Umgang mit Trockeneis hinweisen sollen. Arglos hantiert sie mit einer Plastik-Spritze. Dann passiert es, sie steckt die Spritze in das dampfende Gemisch und zuckt erschrocken zusammen, als das Gebräu plötzlich nach oben spritzt.

„Die Geissens“: Davina kommt mit Schrecken davon

Der kleine Zwischenfall ist auch den Gästen am Nachbartisch nicht entgangen, die sich zu den Mädchen umdrehen. Nur Robert und Carmen scheinen davon nichts mitbekommen zu haben. Die beiden reden seelenruhig weiter, bis Shania aufspringt und verängstigt lachend fragt: „Willst du mich umbringen?!“ Erst dann schauen Robert und Carmen rüber, was ihre Töchter gerade treiben.

„Auf einmal kam da eine Explosion, ich habe so Angst bekommen“, sagt Davina im Nachgang. Ihre Angst ist nicht unberechtigt. Denn Trockeneis sollte auf keinen Fall in Kontakt mit der Haut kommen. Bei einer Temperatur von -78 Grad Celsius kann es zu schweren Erfrierungen kommen.

Glücklicherweise hat das kleine Experiment solche Ausmaße nicht angenommen und alle Geissens-Familienmitglieder können ihren Barbesuch unbeschadet fortsetzen.

Neue Folgen von „Die Geissens“! RTL2 ist wieder regelmäßig montags ab 20.15 Uhr mit der Luxus-Familie auf Sendung.