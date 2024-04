Die Geissens: Robert verrät Ehe-Geheimnis – „Bei solchen Geschenken geht dir die Frau nie laufen“

Zwischen exotischen Reisezielen und opulenten Anwesen leben die Geissens ein Leben, das sie mit ihren Fans in ihrer namensgleichen Sendung bei RTL2 teilen. Kein Wunder, dass sie als Superreiche selbst zu besonderen Anlässen die Messlatte noch höher legen wollen. Und dafür muss Familienoberhaupt Robert Geiss in der neuen Folge am Montag (22. April) ordentlich tief in die Tasche greifen!

Die Geissens: Robert vergisst beinahe wichtiges Jubiläum

Als erfolgreiche Unternehmerin und stolze Ehefrau von Robert Geiss residiert Carmen im Paradies der Reichen und Schönen. Mit ihrem Mann an ihrer Seite und einem horrenden Vermögen kann sie sich jeden Luxus gönnen. Doch ausgerechnet zum Hochzeitstag ziehen dunkle Wolken im Liebesparadies auf. Denn während Robert in Meetings für seine Dubai-Investments „Geiss Properties“ und „Capo’s Pizza“ steckt, vergisst er beinahe das perfekte Geschenk für seine geliebte Carmen.

Doch zum Glück haben ihre Töchter Davina und Shania ein goldenes Händchen für familiäre Daten. Mit einem riesigen Herz aus Monaco erinnern sie ihren Vater an die Bedeutung des Tages. Eine Geste, die Carmen zu Tränen rührt und Roberts Puls höher schlagen lässt – jetzt muss er etwas finden, was dieses Geschenk übertrifft.

Die Geissens: Gleich zwei Mega-Investitionen an einem Tag

Doch Robert kennt seine Frau wie kein anderer. Nach fast drei Jahrzehnten Ehe weiß er genau, was ihr Herz berührt. „Carmen liebt alles, was glänzt. Sie ist wie eine Elster“, gesteht er mit einem schelmischen Grinsen. Also nichts wie ab zum Lieblingsjuwelier der Geissens! Dort plaudert Robert gleich mal sein Ehe-Geheimnis aus.

Für schlappe 200.000 Euro wählt Carmen ein Armband und zwei funkelnde Ringe aus. „Bei solchen Geschenken geht dir die Frau nie laufen“, ist Robert überzeugt. Will der RTL2-Star damit etwa sagen, dass Geld der Schlüssel zur ewigen Liebe sein kann?

Doch damit nicht genug. Um den bereits stolzen Betrag noch zu relativieren – zumindest in Roberts Gedankengang – entscheidet er sich kurzerhand für den Kauf einer neuen Luxusvilla in Dubai.

Glücklicherweise plant Robert gerade die Expansion seiner Immobilienimperiums in der Wüstenstadt. Da sollte das investierte Geld bei den Geissens sicherlich bald wieder zurückfließen.