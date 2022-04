Die Geissens: Bald kann's jeder sehen – „Eine Ära endet“

Nach mehreren Jahren geht für die Geissens ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende.

Die Zuschauer der Kultsendung durften die Geissens in den letzten Wochen begleiten. Für die Familie ist es eine sehr große Veränderung. Jetzt äußert sich Carmen Geiss dazu auf Instagram.

Die Geissens verlassen nach etlichen Jahren ihr Familiendomizil

In den letzten Wochen haben die RTL2-Zuschauer die Millionärsfamilie beim Auszug aus ihrem Familiendomizil begleitet. Insgesamt 15 Jahre lang lebten die vier gemeinsam in der schönen Wohnung. Doch nun wollen ihre beiden Töchter auf eigenen Beinen stehen.

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (17)

Seit 2011 haben sie ihre eigene Fernsehsendung bei RTL2 namens „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Davina und Shania ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung ohne ihre Eltern Robert und Carmen. Wahnsinn! Was für ein großer Schritt. Sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Aber die beiden können es kaum erwarten, auszuziehen.

Die Geissens: Carmen Geiss äußert sich dazu auf Instagram! DAS hat sie zu sagen

Am Montagabend (18. April) wird ganz Deutschland miterleben können: „Wie eine Ära in Monaco endet und die GEISSENS nach 15 Jahren ihr Familiendomizil verlassen“, schreibt sie auf Instagram.

Shania und Davina in ihrer neuen Wohnung. Foto: RTL ZWEI

Wer die Geissens kennt, weiß, dass das Chaos vorprogrammiert ist. Das bestätigt auch Carmen: „Da ist spektakuläre Action vorausgesagt…“ Schon beim Kistenpacken und der Wohnungsbesichtigung gab es immer wieder Streit, Action und Chaos.

Aber so sind die Geissens nun mal und genau so lieben die Fans die glamouröse Familie. Wie es weitergeht und ob der Umzug in einer Katastrophe endet, erfahrt ihr am Montagabend (18. April) um 20.15 Uhr auf RTL2.

Die letzten Jahre konnten wir Davina und Shania Geiss beim erwachsen werden zuschauen. Mittlerweile sind die beiden keine kleinen Mädchen mehr und wollen ihr eigenes Ding durchziehen. Auch auf Social Media werden die beiden Blondinen immer aktiver.