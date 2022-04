„Die Geissens“: Shania und Davina – Unfassbar, DAS muss ihre Putzfrau für sie erledigen

Sie sind die wohl reichste TV-Familie im deutschen Fernsehen: die Geissens. Doch wie sind Robert und Carmen Geiss so wohlhabend geworden?

Die Geissens: So wurden Robert und Carmen reich

Alterstechnisch trennt Shania und Davina, die Töchter der Geissens, gerade mal ein Jahr. Wohntechnisch sind es nun nur noch wenige Meter. Schließlich sind die beiden Luxus-Girls nun zusammen in eine eigene Wohnung gezogen.

Doch so ganz perfekt läuft es bei den Geissens-Geschwistern wohl noch nicht, wie sich nun in der neuen Ausgabe des Geissens-Podcast „Die Geissens – Ein schrecklich glamouröser Podcast“ herausstellt.

„Die Geissens“: Es eskaliert zwischen Shania und Davina

Von Robert Geiss darauf angesprochen, wie es denn bei Shania und Davina zu Hause so laufen würde, eskaliert die Situation. So fragt Robert, wer denn bei den beiden einkaufen gehen würde. „Ja, wer glaubst du“, fragt Davina genervt. Das würde immer an ihr hängen bleiben, schließlich habe Shania noch keinen Führerschein.

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (17)

Seit 2011 haben sie ihre eigene Fernsehsendung bei RTL2 namens „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Das konnte die 17-Jährige nicht auf sich sitzen lassen. „Du sitzt jeden Tag zu Hause und machst nix“, zickt sie ihre Schwester an. Darauf entgegnet Davina: „Ich mach ganz viel Shania, ich mach viel mehr als du. Sie ist nicht mal in der Lage, ein Kopfkissen an ihr Kissen draufzumachen.“

„Die Geissens“: Millionärstöchter können kein Bett beziehen

Äh ... Ja, wer nun auch kurz auf dem Schlauch stand, die Millionärstochter meinte natürlich einen Kissenbezug, aber sei es drum. „Das kann sie nicht, dazu ist sie nicht in der Lage“, meckert die 18-Jährige weiter.

Shania und Davina Geiss haben Zoff in ihrer neuen Wohnung. Foto: RTL ZWEI

Wer denn dann ihr Bett mache, fragt Carmen verzweifelt. Die Frage dürfte sich erübrigt haben. Das gibt Shania aber auch offen zu. „Das mit der Decke ist zu kompliziert“, so die 17-Jährige. Das müsse dann die Putzfrau machen. Doch nicht nur das Bettenbeziehen stelle eine unüberwindbare Hürde da. Auch Waschen sei zu kompliziert. Und das Bügeln erst. „Boah Bügeln, Bügeln ist viel zu schwer für mich“, so die Geissens-Tochter.

Ein Problem jedoch, mit dem sie nicht allein dasteht. Auch Robert gesteht, dass er nicht bügeln könne. Er wisse nicht mal, wo das Eisen angehe, so der 58-Jährige.

Wie groß ist das Vermögen der Geissens? Jetzt ist raus, so reich sind Robert und Carmen wirklich.