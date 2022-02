Die Geissens: Robert Geiss lässt Katze aus dem Sack – SO reich sind die TV-Millionäre

Die Millionärsfamilie „Die Geissens“ hat im deutschen TV längst Kult-Charakter. Mit ihrer RTL2-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ sorgen sie beim Sender für traumhafte Einschaltquoten und nehmen die Zuschauer mit in ihren Luxusalltag. Den führen Carmen und Robert Geiss unter anderem in Saint Tropez an der Côte d’Azur.

Und viele Geissens-Fans stellen sich die Frage: Wie viel Geld hat die Millionärsfamilie wirklich. Familienoberhaupt Robert Geiss brachte kürzlich etwas mehr Licht ins Dunkel.

Die Geissens: SO reich sind die TV-Millionäre von RTL2 wirklich

In einem Interview deutete der Unternehmer aus Köln unlängst an, was viele interessieren dürfte. Denn auf die Frage, wie viel reicher die Familie denn mittlerweile geworden sei, antwortete Robert Geiss vor einiger Zeit: „Wir haben es geschafft, unser Geld so intensiv zu verwalten und verwalten zu lassen, dass wir jedes Jahr reicher geworden sind. Und das hat nichts mit dem Fernsehen zu tun“, so Robert gegenüber der „Bild“.

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (17)

Seit 2011 haben sie ihre eigene Fernsehsendung bei RTL2 namens „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Neue Folgen der RTL2-Show gibt es nach der TV-Ausstrahlung auch in der RTL-Mediathek

Die Geissens: So verdienen sie wirklich ihr Geld

Ihre RTL2-Doku ist tatsächlich nicht die einzige Geldquelle der Geissens. Das Portal „TV Movie“ weiß Details darüber, wie Robert Geiss zu Reichtum kam: Im Jahr 1995 verkaufte er seine 50-prozentigen Anteile an der Klamottenfirma „Uncle Sam“, die 1986 gegründet worden war und die ihm gemeinsam mit seinem Bruder gehörte hatte, für rund 70 Millionen Mark.

Die Geissens: Carmen und Robert Geiss. Foto: picture alliance / dpa | Friso Gentsch

Auch dazu hat sich Robert kürzlich geäußert: „Mein Fokus liegt immer darauf, das Geld aus dem Firmenverkauf zu erhalten und nicht auszugeben. Das habe ich ganz gut geschafft in den letzten 26 Jahren. Irgendwann kommst du in die gute Lage, dass du nicht mehr aufs Konto gucken musst. Im Alltag macht es keinen Unterschied, ob du zehn, 50 oder 100 Millionen hast.“

Seine Frau Carmen Geiss betonte allerdings noch, dass sie nicht reich geboren seien, sondern sich alles selbst und vor allem hart erarbeitet hätten. „Wahrscheinlich haben wir das Unternehmer-Gen und nicht das Unterlasser-Gen in die Wiege gelegt bekommen“, erzählt sie weiter.

Heute soll Robert Geiss laut „TV Movie“ ein geschätztes Vermögen von ca. 22 Millionen Euro auf dem Konto haben – Tendenz steigend!

Auch im kommenden Jahr können sich ihre Fans wieder auf einiges gefasst machen. 2022 soll die neue Staffel der Geissens bei RTL2 kommen. Am Ende der letzten Staffel verriet Carmen Geiss noch auf Instagram: „Es bleibt wie immer spannend bei den Geissens.“

Dass Carmen Geiss immer noch knackig aussieht, bewies sie vor einigen Wochen im Bikini.