„Die Wollnys“: Silvia, Estefania und Co. abseits vom Fernsehen – DAS sind ihre echten Jobs

„Die Wollnys“ sind seit 2011 regelmäßig bei RTL2 auf Sendung und begeistern ihre Fans. Das Leben der Großfamilie bietet nicht zuletzt wegen Oberhaupt Silvia Wollny mächtig Gesprächsstoff.

Kein Wunder, denn bei den Wollnys ist immer was los und sei es nur ein neues Enkelkind, das sich auf den Weg macht. Obwohl Loredana, Sarafina und Co. regelmäßig auch über Instagram Einblicke in ihr Leben geben, fragen sich viele, was arbeiten die Wollnys eigentlich?

„Die Wollnys“ – DAS sind die richtigen Jobs der RTL2-Berühmtheiten

Zunächst einmal dürfte jedem Zuschauer klar sein, dass die Großfamilie auch für ihre TV-Auftritte eine ordentliche Summe Geld kassiert. Abseits der Kamera haben viele von ihnen allerdings auch noch einen „normalen“ Job.

----------------------------

Ein paar Fakten über die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL2

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Familienoberhaupt Silvia Wollny war auch außerhalb der Familien-Show im TV zu sehen. 2021 nahm sie bei „Kampf der Realitystars” teil

2018 gewann Silvia Wollny bei „Promi Big Brother”

Die neuen Folgen sind auch bei RTL Plus (TV NOW) abrufbar

----------------------------

Als Mutter von elf Kindern ist es Silvia Wollny gewohnt anzupacken. Bevor sie berühmt wurde, arbeitete sie als ausgebildete Hotelfachfrau. Heute leitet sie mehr oder weniger ihr eigenes Hotel Mama, bei dem sie den Haushalt selbst übernimmt.

Die Wollnys wurden durch ihre RTL2-Serie bekannt und beliebt. Foto: RTL2

Ihr Mann Harald ist Forstwirt und Bürokaufmann und in den Jahren ein liebevoller Ersatzpapa für Silvias Kinder geworden.

Sarafina Wollny wird Mutter von Zwillingen – so sieht es beruflich bei ihr aus

Sarafina Wollny durfte sich 2021 zum ersten Mal über Nachwuchs freuen und dann auch gleich noch im Doppelpack. Aktuell steht ihre Aufgabe als Mama von Zwillingen an erster Stelle. Beruflich versuchte sie sich als zahnmedizinische Fachangestellte. Ihre Ausbildung brach sie allerdings ab.

Silvia Wollny ist gilt als das Familienoberhaupt, ihr Mann Harald wurde zum Ersatz-Papa für Silvias Kinder. Foto: RTL2

Ihr Mann Peter ist Garten- und Landschaftsbauer und geht in seiner Rolle als Vater von Emory und Casey absolut auf.

Sarafina und Peter Wollny sind mittlerweile Eltern geworden. Foto: RTL2

Auch bei Sylvana Wollny stehen ihre Mädels an erster Stelle. Sie zeigt sich als liebevolle Hausfrau und Mutter und kümmert sich um ihre Kinder Celina-Sophie und Anastasia. Ihr Mann Florian hingegen arbeitet als Fachkraft für Lagerlogistik.

Lavinia Wollny nimmt sich Beispiel an ihrer älteren Schwester

Lavinia Wollny erwartet gerade ihr erstes Kind und begann eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Damit folgt sie ihrer Schwester Sarah-Jane Wollny, die staatlich anerkannte Sozialassistentin und examinierte Altenpflegerin ist.

----------------------------

Mehr zu „Die Wollnys“:

„Die Wollnys“: Schwangere Lavinia spricht so offen wie nie zuvor – „Ich hoffe, das hier endet nie“

Die Wollnys: Fans in großer Sorge um Silvias Tochter – „Pass auf dich auf“

----------------------------

Estefania Wollny konzentriert sich gerade auf ihre eigene Musik und bringt immer wieder neue Songs raus. Ihre Schwester Loredana hingegen drückt noch die Schulbank. Calantha Wollny hat einen Hauptschulabschluss und träumt von einer Karriere als Tierärztin.

Fast alle Familienmitglieder der Familie Wollny sind darüber hinaus auch als Influencer bei Instagram aktiv. Wie viel Vermögen Silvia und Co. auf dem Konto haben, erfährst du hier.

Eine der meist gestelltesten Fragen dürfte allerdings sein: Wie haben die Wollnys abgenommen? Immerhin haben sie sich in den letzten Jahren ganz schön verändert. Das Geheimnis dahinter kannst du hier nachlesen. (sj)