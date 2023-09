„Die Geissens“: Shania und Davina machen Fans verrückt – die haben nur eine Forderung

Carmen Geiss von der RTL Zwei-Kultshow „Die Geissens“ ist nicht nur Reality-Star, Influencerin und Sängerin – sie war früher auch mal als Model unterwegs. Die ehemalige Fitnesstrainerin präsentierte der Kamera ihren durchtrainierten Körper. Ihre Töchter Davina und Shania eifern ihrer Mama jetzt offenbar nach.

Kurz nacheinander haben die beiden Geissens-Sprösslinge ihre Fans bei Instagram mit neuen heißen Bikini-Bildern verzaubert. Die Anhänger von Davina und Shania sind hellauf begeistert – mit Mama Carmen können sie jetzt schon mithalten.

„Die Geissens“: Fans mit klarer Forderung

Bei den Geissens gab es in diesen Tagen offenbar ein kleines privates Fotoshooting. Erst teilte Davina ein neues Bikini-Bild auf Instagram, wenige Stunden später räkelte sich Schwester Shania auf der Social-Media-Plattform. Die Location ist wohl dieselbe: Ihr Anwesen in Saint-Tropez, wo sie den Spätsommer genießen.

„Sommer im Inneren“, schreibt Davina zu ihrem Bild, auf dem mit einem knappen schwarz-weißen Bikini vor einer Palme am Pool steht. Eine Flut von Komplimenten rauscht für dieses Foto in die Kommentarspalte. „Traumhafter Körper“, „Um so älter du wirst, um so hübscher wirst du“ oder „Du bist wunderschön“, schreiben die Fans dort.

Und auch Mama Carmen Geiss kommentiert mit „tolles Foto“. Eine Forderung der Fans lässt unter Carmens Kommentar nicht lange auf sich warten: „Deine Tochter soll modeln, deine Karriere wiederholen.“ Eine Forderung, die mehrfach in den Kommentaren auftaucht.

Auch Shania Geiss erhält viele Komplimente

Aber auch Schwester Shania sammelt ordentlich Komplimente für ihren neusten Beitrag. Sie sitzt auf der Treppe im schwarzen Bikini und schaut verträumt in die Kamera. „Wow, du siehst wunderschön aus“, „Tolles Foto“ oder „Bezaubernd schön“, heißt es in der Kommentarspalte.

Shania und Davina stehen ihre Mutter Carmen in nichts nach. Wer weiß, vielleicht sehen wir die Geissens-Sprösslinge bald auch als Models…