Die Geissens: Carmen postet Video – Fans sind wütend! „Abgehoben“

Dass die Geissens in Saus und Braus leben, wissen die Fans - anders kennt man die Familie rund um Robert und Carmen Geiss schließlich nicht.

Doch nun scheint Carmen wieder übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Die Geissens-Mutter teilte bei Instagram ein Video. Und sagen wir mal so: Bei zahlreichen Fans kommt das gar nicht gut an.

Die Geissens: Carmen polarisiert mit Video

In ihrem neuen Post sitzt die 56-Jährige in einem Privatjet. Sie ist ganz begeistert von dem neuen Flugzeug, verrät der „Die Geissens“-Star seinen Fans. Dazu schreibt Carmen: „Wow jetzt geht es erst einmal in nur 55 Minuten nach Hause. Wenn das nicht schnell ist. Aber das sind die neuen Maschinen, da ist man mal ganz schnell von Mallorca in Nizza!!! Wahnsinn. Ist ja auch klar, da sehr viel in Carbon verarbeitet wurde. Traumhaft!!!“

-----------------------

Das sind die Geissens:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (17) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

---------------------

+++ Die Geissens: Jetzt ist es offiziell! RTL2 trifft wichtige Entscheidung +++

Ja, die zweifache Mutter kann sich gar nicht halten vor Begeisterung. Doch ganz anders sieht es bei den Fans aus. Viele von ihnen kritisieren, dass die Familie mal eben so von Mallorca nach Nizza jettet.

-------------------

Mehr zu den Geissens:

---------------------

Die Geissens Foto: IMAGO / wolf-sportfoto

Die Geissens: Kritik von Fans

„In Zeiten des Klimawandels einfach nur hängen geblieben liebe Frau Geiss“, schreibt ein Follower. Und ein anderer: „Empfinde nur ich das immer ein bisschen abgehoben?“

Weitere Kommentare:

Klima lässt grüßen

Bin sprachlos

Ja, so schön die Umwelt weiter zu belasten.

Andere sehen hingegen kein Problem und wünschen den beiden einen angenehmen Flug. (cs)