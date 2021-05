Die Geissens: Carmen teilt irres Bild mit ihren Töchtern – dieses Detail erzürnt Fan „Sowas kann jeder, Sorry!!!!“

Malstunde mit den Geissens? So ähnlich. Die Millionärsfamilie vertreibt sich die Corona-Zeit gerade nicht etwa mit Onlineshopping bei Luxusmarken wie Louis Vuitton oder Chanel, nein, Carmen Geiss und ihre beiden Teenie-Töchter Shania und Davina verschönern ihre Garage.

In Maleroutfits und mit standesgemäßen Masken stellen die Geissens nun ihre Malkünste unter Beweis. Doch nicht bei allen Fans kommt das gut an.

Die Geissens: Carmen Geiss schlüpft mit Töchtern in Maler-Outfits

Auf Instagram teilt Carmen Geiss ihr Kunstwerk, das – wie sie zugeben muss – hauptsächlich aber ihrer Tochter Shania zuzuschreiben ist.

-------------------

Weitere Geissens-News:

„Die Geissens“: Carmen richtet harte Worte gegen Reality-TV-Star – „Schäm dich!“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Geissens: Carmen Geiss sitzt am Frühstückstisch – Fans völlig verwirrt: „Was ist das?“

Die Geissens: Tochter Davina happy – sie verkündet großartige Neuigkeit

-------------------

Die Geissens reisen bei RTL2 um die Welt. Foto: imago images/wolf-sportfoto

„Wir 3 entwickeln uns immer mehr zu kleinen Graffiti Künstlern. Wir sind schon am üben und fleißig dabei, uns einige neue Kniffe anzueignen. Aber ich finde, für das Erste ist es schon ganz gut geworden“, beginnt Carmen ihren Post. Und weiter: „Natürlich hat das meiste Shania gemacht. Davina und ich waren nur für das Grobe zuständig. Wie findet ihr denn unsere neue Garage?“ Im Hintergrund ist ein Bild von Donald Duck zu sehen. Daneben ein Ferrari-Zeichen.

Die Geissens: Harte Kritik für Instagram-Spruch

Nicht alle können der Geissens-Malstunde jedoch etwas abgewinnen. Ein Fan regt sich sogar tierisch auf. Er kommentiert: „Sorry, aber das ist kein Graffiti, sondern das ist Streetart!!!!!! .....und sowas kann jeder, Sorry!!!!“

Sofort halten treue Geissens-Fans dagegen:

„Also ich kann es nicht“

„Lass doch den Mädels ihren Spaß“

„Ich find‘s mega“

Spaß scheinen Carmen, Shania und Davina allemal zu haben. Ob Geissens-Millionärsgattin Carmen Geiss das am 8. Mai auch noch hat? Dann soll sie laut Prosieben in der Abendshow „Schlag den Star“ gegen Claudia Effenberg antreten. Was Carmen vorab dazu zu sagen hat, erfährst du hier >>> (jhe)