„Die Geissens“: Carmen Geiss überrascht – „Da bin ich wohl erwischt worden“

Wer kennt es nicht? Da will man sich einfach nur ein Stündchen in die Sonne legen und plötzlich haben Freunde, Partner oder Familie nichts Besseres zu tun, als einen zu ärgern. Da werden Bilder mit Sonnencreme auf den Rücken gemalt, man wird mit Wasser bespritzt oder in den ungünstigsten Positionen fotografiert. Das musste nun auch „Die Geissens“-Star Carmen Geiss erleben.

Carmen Geiss hatte es sich nämlich im knallig bunten roten Bikini auf ihrer Liege bequem gemacht. Der „Die Geissens“-Star hatte sich zuvor sportlich betätigt, klar dass es da ein wenig Ruhe braucht.

Die Geissens: Carmen Geiss ist überrascht – was war denn da los?

„Nach dem Jetski-Fahren einfach mal Sonnen, da bin ich wohl erwischt worden“, schreibt Carmen Geiss bei Instagram und zeigt gleich noch die Bilder, die dabei entstanden sind.

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Wir sehen Carmen erst seelig schlafend, dann ein verwirrter Blick. Wer die Fotos gemacht hat? Unklar. Die Fans jedenfalls haben einen Verdacht. „Erwischt? Das sind doch eher Selfies“, schreibt ein Follower. Und auch eine weitere Followerin scheint das so aufzufassen. „Sieht stark nach Selfie aus, oder streckst du deine Arme im Schlaf aus.“ Und ein anderer Fan schreibt: „Carmen, ich finde dich toll ohne Wenn und Aber - EIN SELFIE BLEIBT TROTZDEM EIN SELFIE!“

Die Geissens: Fans sehen ihre Bilder und haben DIESE Vermutung

Und die Vermutungen können bei näherer Betrachtung durchaus stimmen. So sprechen Armhaltung und auch die Schatten dafür, dass sie die Bilder selbst geschossen hat.

