Die Geissens: Carmen Geiss traut ihren Augen nicht – plötzlich steht SIE vor ihr

Da wären wir jetzt auch gerne! Carmen Geiss lässt es sich gerade auf der spanischen Sonneninsel Ibiza gut gehen. Und wie es sich für eine Millionärin gehört, kocht man bei den Geissens nicht selber, man geht lecker essen.

Das tat auch Carmen Geiss – und das sogar in ihrem Lieblingsrestaurant, dem „Coco Beach Ibiza“. Was sich Carmen Geiss von der reichhaltigen Speisekarte gegönnt hat, können wir an dieser Stelle leider nicht verraten. Aber Carmen war nicht die einzige deutsche Showprominenz in dem Restaurant, das für seine Fisch- und Meeresfrüchte-Gerichte bekannt ist.

Die Geissens: Carmen Geiss will essen gehen – dann steht SIE vor ihr

So traf Carmen Geiss doch glatt Societylady Claudia Obert. Ein Zufallstreffen, das die beiden Damen doch gleich im Foto festhielten und bei Instagram teilten. Carmen schreibt dazu: „Wen man so alles auf Ibiza trifft. Hier mal nicht der Rooooooobert sondern die Oooooobert.“

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Die Familie besitzt ein beträchtliches Vermögen

„Sehr unterhaltsam“ sei das Treffen gewesen, berichtet Carmen Geiss weiter. Das glauben wir bei den beiden sofort. Und auch die Fans sind begeistert. „Legenden“, schreibt ein Follower von Carmen Geiss. Und ein anderer fügt hinzu: „Frau Obert ist einfach einmalig.“ Ja, das dürfte wohl der allgemeine Tenor sein.

