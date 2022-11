„Die Geissens“: Fans sind entsetzt – „Das sagt man nicht“

Deutschlands bekannteste Millionärsfamilie „Die Geissens“ fällt nicht nur durch ihren protzigen Lebensstil auf. Die derben Sprüche von Papa Robert, die Diva-ähnlichen Ausraster von Mama Carmen und die trotzigen Reaktionen ihrer Kinder Shania und Davina erregen regelmäßig Aufsehen beim Publikum.

Die größten Patzer unterlaufen den RTL2-Stars allerdings nicht in ihrer Realityshow „Die Geissens“, sondern in den sozialen Netzwerken. Mit einem einzelnen Instagram-Post löst Carmen Geiss große Wut bei ihren Followern aus.

„Die Geissens“-Star blamiert sich mit Karnevalsgruß

Es sollte ein freundlicher Gruß an ihre Fans und ihre alte Heimat sein, doch mit diesem Posting hat sich Carmen Geiss wahrlich keine Freunde in Köln gemacht. Anlässlich des Beginns der Karnevalssaison teilt die 57-Jährige ein Foto, mit dem sie die fünfte Jahreszeit einläuten möchte.

Es zeigt ihre ältere Tochter Davina, umgeben von zahlreichen Seifenbläschen. In der unteren Bildhälfte heißt es in bunten Großbuchstaben: „Alaaf & Helau!“ Ein böser Fehler, der der gebürtigen Kölnerin niemals hätte unterlaufen dürfen.

Schließlich weiß jeder, der sich auch nur einmal oberflächlich zum Thema Karneval in Deutschland belesen hat, dass man in Köln ausschließlich „Alaaf“ und im verfeindeten Düsseldorf „Helau“ ruft. Diese sogenannten „Schlachtrufe“ sind in den jeweiligen Karnevalshochburgen bewusst unterschiedlich gewählt.

Als Vollblut-Kölnerin sollte Carmen daher niemals „Helau“ rufen. Andererseits scheint sie mit ihrem Instagram-Gruß wohl Fans in ganz Deutschland ansprechen zu wollen. Kurz nach dem Karnevalswochenende – am Montag, den 14. November – zeigt RTL2 nämlich eine Wiederholung ihrer „schärfsten Folgen der letzten Staffel“. Und an der dürfen sich nicht nur Kölner oder Düsseldorfer, sondern alle „Die Geissens“-Fans erfreuen.

„Die Geissens“-Fans empört: „Man sagt ‚Alaaf‘!“

Dennoch stößt Carmens Patzer einigen Followern übel auf. „Da, wo man wirklich weiß, wie man Karneval feiert, sagt man ‚Alaaf‘!“, kritisiert eine Frau die TV-Darstellerin. Ein Mann belehrt die Blondine sogar: „Als Kölner sagt man nicht ‚Hel’….. liebe Carmen.“

Den Spaß an der Fastnachtszeit lässt sich die Unternehmerin dadurch aber nicht nehmen. „HURRA es ist nun wieder so weit! Habt viel Spaß, tanzt auf den Straßen und überall, wo es Freude macht … und freut Euch, dass diese verrückte Zeit endlich wieder beginnt!“, schreibt sie bei Instagram. Und das ist schließlich, was am Ende zählt.