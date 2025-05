Nadja Abd el Farrag: Foto nach ihrem Tod sorgt für Verwirrung

Es ist das traurige Ende einer Frau, die seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Nadja Abd el Farrag, auch bekannt als Naddel, ist am 9. Mai im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klink verstorben.

Die Ex von Poptitan Dieter Bohlen soll aufgrund von Organversagen gestorben sein, wie es laut Medienberichten heißt. Eine genaue Todesursache wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben. Nadja Abd el Farrag litt laut ihrer eigenen Biografie aus dem Jahr 2018 unter anderem an Leberzirrhose (hier mehr).

Jetzt, Tage nach ihrem Tod, reißen die Schlagzeilen um die Verstorbene noch nicht ab. Aktuell sorgt ihr Instagram-Account für große Verwirrung.

Nadja Abd el Farrag: Alles gelöscht!

Dort sieht man derzeit ein Schwarz-Weiß-Foto der Moderatorin. Darauf ist auch eine Kerze, das Datum ihres Geburtstages sowie das Sterbedatum zu sehen. Daneben die Worte: „Das war ihr Lieblingsbild. Ruhe in Frieden.“

Das Bild auf ihrem Instagram-Account ist deshalb verwirrend, weil es mittlerweile das einzige dort ist. Alle Beitrage wurden offenbar über Nacht gelöscht! Fans können also weder alte Fotos, Videos noch ältere gespeicherte Storys sehen.

Kommentare schreiben können Nadjas Fans ebenfalls nicht mehr, die Funktion wurde eingeschränkt.

Nadja Abd el Farrag: Rätsel gelöst

Auf dem Account gab es unter anderem auch einige Beiträge von Nadja mit dem Unternehmer Andreas Ellermann. Er bestätigte nun gegenüber „Bild“:

„Wir haben alle Beiträge gelöscht. Es kam in den letzten Tagen viel Kritik gegen mich, dass ich auf dem Instagram-Profil von Nadja Werbung für meine Projekte und mich gemacht habe. Und zwar von Leuten, die sich zu Lebzeiten nie um Naddel gekümmert haben und nicht mehr mit ihr in Verbindung gebracht werden wollten, weil sie sozial abgestiegen war. Das hat mich sehr bestürzt und betroffen gemacht.“

Und dennoch: Es wurden auch Fotos gelöscht, die nichts mit Ellermann zu tun hatten. Warum? „Eine Agentur hat alles gesichert und wenn Nadja in Ruhe und Frieden beigesetzt wurde, werden wir überlegen, was damit geschieht“, so der Unternehmer weiter.

Nadja Abd el Farrag soll in den kommenden Tagen im kleinen Kreis ihrer Familie unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt werden.