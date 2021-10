„Die Chili“ bei „The Masked Singer“: Steckt ER unter der Maske?

In Staffel 5 von „The Masked Singer 2021“ wird es diesen Herbst richtig heiß. ProSieben schickt „Die Chili“ in den Ring.

Aber welcher Promi könnte sich unter der heißen Maske von „Die Chili“ verstecken? Wir schauen ganz genau hin bei dem neuen „The Masked Singer“-Kandidaten.

„The Masked Singer 2021“: Welcher Promi steckt im Kostüm von „Die Chili“?

Dieser Promi wird dem ProSieben-Publikum mächtig einheizen. An IHR haben sich schließlich schon so einige die Zunge verbrannt: „Die Chili“ ist ein wahrer Hingucker.

In ihrem roten Glitzerkostüm zieht sie alle Blicke auf sich. Kein Wunder, schließlich wurde viel Arbeit in die Chilischote gesteckt. Das Kostüm besteht aus stolzen 154 Einzelteilen.

Doch der schillernde Look hat auch seinen Preis. Den „The Masked Singer“-Machern zufolge könne sich „Die Chili“ mit ihrer extravaganten Maske nicht einmal hinsetzen. Wir dürfen uns also auf geballte Energie und wahres Feuer auf der Bühne gefasst machen.

Bei Instagram wird bereits heiß diskutiert, welcher Promi wohl unter der roten Maske stecken könnte. „In die 'Chili' muss Sophia Thomalla. Das passt perfekt“, behauptet ein Mann.

Das sind die Tipps der Fans:

Sophia Thomalla

Thomas Gottschalk

Eine Dame hingegen kann bei diesem schillernden Anblick nur noch an einen Kultstar denken: „Ich schätze Thomas Gottschalk wird die 'Chili' sein, oder?“

Oder soll uns das Kostüm der Chili etwa an einen namhaften Koch erinnern? „Die 'Chili' ein Koch. Aber das wäre doch zu einfach“, vermutet ein anderer Fan.

Bleibt abzuwarten was die Jury, in der auch Sänger Alvaro Soler zu Gast sein wird, zu dem ersten Auftritt der „Chili” sagen wird. Weitere Hinweise zu der „Chili“ erfahren wir spätestens in der ersten Liveshow am 16. Oktober – um 20.15 Uhr bei ProSieben.