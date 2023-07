„Die Bachelorette“ ist zurück! Zumindest für alle, die ein RTL+-Abo haben und den Start der Staffel von 2023 schon am Mittwoch (5. Juli) online gucken können. Im TV zeigt der Kölner Sender die erste Folge erst eine Woche später.

RTL feiert mit „Bachelorette“ Jennifer Saro eine kleine Premiere in der Geschichte der Castingshow, denn zum ersten Mal sucht eine alleinerziehende Mutter nach der großen Liebe. Gleich zu Beginn wird’s dann auch direkt emotional.

++ Achtung, Spoiler! ++

„Die Bachelorette“ spricht über Schwangerschaft

Dass „Der Bachelor“ aus einer früheren Beziehung schon ein Kind hat, kam bereits öfters vor. Eine Single-Mama als Liebessuchende, das gab’s allerdings noch nie. Umso größer ist die Freude bei Jennifer, dass sie die Erste sein darf. „Ich finde, das sendet eine Botschaft an alle alleinerziehenden Mamas“, sagt sie.

Dann erzählt sie von ihren Erfahrungen als Alleinerziehende und plötzlich kippt die Stimmung. Obwohl sie keinen festen Freund hatte, war Jennifer in den letzten Jahren durchaus sexuell aktiv. Dabei entstand durch Zufall ihr kleiner Sohn. Ihre Reaktion auf die Nachricht: „Ich habe gezittert, ich habe geweint, ich war überfordert“. Nachdem sie den Vater des Kindes kontaktiert hatte, war „relativ schnell klar, dass ich das alleine machen würde“.

++ „Die Bachelorette“: RTL stellt Kandidaten vor! Zuschauer haben Vorahnung ++

„Die Bachelorette“ Jennifer durchlebte heftige Zeit

Es war eine Entscheidung, die sie oft an ihre Grenzen gebracht hat, wie Jennifer heute weiß. „Ich bereue diese Entscheidung auch nicht“, so „Die Bachelorette“ gegenüber RTL. Dann fügt sie hinzu: „Aber ich wünsche wirklich niemandem, dass er alleine schwanger ist. Das ist einfach nicht schön“.

Mehr News:

Der Erzeuger zeigte nur wenig Interesse, so Jennifer. Ihr Fazit: „Ich war die ganze Schwangerschaft über alleine“. Tränen der Freude oder der Sorge weinte sie alleine, spurlos an ihr vorbeigegangen ist diese Zeit an ihr jedenfalls nicht. Umso größer ist jetzt der Wunsch, in Thailand endlich den Richtigen zu finden, der Interesse an ihr UND ihrem Sohn zeigt.