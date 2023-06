RTL ohne Datingshows, ist wie die ARD ohne „Tatort“ – nur schwer vorstellbar. Und darum geht der Kölner Sender Anfang Juli gleich mal mit dem nächsten Format auf Sendung. Nachdem „Bachelor“ David in seiner Zweitplatzierten am Ende doch noch die richtige gefunden hat und auch seine Gewinnerin wieder neu vergeben ist, darf jetzt wieder „Die Bachelorette“ ran.

Klar ist bereits, dass Jennifer Saro 2023 die Rosen verteilt – jetzt steht auch endlich fest, welche Kandidaten RTL ins Liebesrennen um „Die Bachelorette“ schickt. Die Auswahl sorgt bei den Zuschauenden für jede Menge Gesprächsstoff.

„Das sind sie: Die Männer, die in Staffel 10 das Herz der Bachelorette erobern möchten“, kündigt RTL am Mittwochmorgen (28. Juni) auf dem offiziellen Instagramkanal des Senders an.

18 Singles sollen ab dem 12. Juli Jennifer kennen und im besten Fall lieben lernen. Dafür hat RTL diverse Männer-Typen eingeladen. Von Alexander, einem 27-jährigen Koch aus Mannheim, über Baro, einem Kaufmann für Büromanagement aus Köln, zum 30-jährigen Yannick, der als Sportwissenschaftler in Bad Brückenau arbeitet, ist alles dabei. Wobei ein Beruf vermehrt auftritt und bei einem Zuschauer gleichmal für Verwirrung sorgt.

Zuschauer haben Verdacht für Finale bei RTL

Gleich drei Männer sind „Key Account Manager“: Oliver aus Berlin, André aus Überlingen am Bodensee und David aus Langweiler. Der Kommentar auf Instagram dazu: „Wieso sind drei Leute Key Account Manager und was heißt das?“ Diese Frage dürften die Männer mit Sicherheit bei ihrer Vorstellung in der Show beantworten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wobei den Nachrichten unter dem Beitrag zufolge keiner von ihnen am Ende den Sieg einfährt. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer haben bereits eine Vorahnung, wer das große Finale von 2023 gewinnen wird – und zwar Fynn aus Lüneburg.

Mehr News:

Der ist zumindest kein Unbekannter und wird von RTL direkt mal als „Influencer und Verkäufer“ vorgestellt. Nachdem er 2021 an der Datingshow „Love Island“ teilnahm, sucht er jetzt also bei „Der Bachelorette“ sein Glück. Über 90.000 Follower hat er schon vor dem Start der RTL-Show auf Instagram. Bleibt abzuwarten, was an den Spekulationen dran ist und ob die große Liebe dann auch das Ende der Dreharbeiten überstanden hat.