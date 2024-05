„Wer wird Millionär“: Günther Jauch verleiht besonderen Titel: „WWM-Queen“

Bereits seit dem Jahr 1999 versetzt die RTL-Show „Wer wird Millionär?“ Fernsehzuschauer in Rätsellaune. Moderator Günther Jauch führt seit der ersten Folge souverän durch die Show und gibt dem ein oder anderen Kandidaten anhand einer versteckten Botschaft Hinweise auf die richtige Antwort.

Für gewöhnlich laufen die Folgen der Prime-Time-Show immer ähnlich ab. Mehrmals im Jahr sendet RTL jedoch Sonderausgaben der beliebten Quizshow. Auch am Pfingstsonntag war es wieder soweit, der Sender strahlte das „WWM – Überraschungsspecial“ aus. Für eine Besucherin der Studio-Aufzeichnung nahm der Abend dann plötzlich eine unerwartete Wendung.

„Wer wird Millionär?“: Kandidatin war ahnungslos

Am Pfingstsonntag (19. Mai) strahlte RTL die erste Folge des „Wer wird Millionär? – Überraschungsspecials“ aus. In dieser Sonderausgabe werden die Kandidaten von ihrem näheren Umfeld angemeldet und im Studio mit ihrer Teilnahme an der Quizshow überrascht. Auch Studiogast Eva Veeser ahnt erst etwas, als ihre Freundesgruppe plötzlich das Set der beliebten Rateshow betritt.

Gemeinsam mit ihren Freunden schaut sich Veeser jede Woche die Sendung an und scheint ein wahrer Quizmaster zu sein. Die Freundesgruppe hat sogar eine „Wer wird Millionär?“-Krone gebastelt, die nun im Studio auf die junge Frau wartet. Veeser soll mit ihrer überraschenden Teilnahme einen gemeinsamen Urlaub in Mexiko erspielen.

Als Günther Jauch dann ein Foto der Freundesgruppe zu Gesicht bekommt, auf dem ein Foto des Moderators im Hintergrund zu sehen ist, traut er seinen Augen kaum. Die Fernsehlegende freut sich über diese Entdeckung, zieht spontan einen Fünfzig-Euro-Schein aus seiner Tasche und übergibt ihn der Kandidatin mit den Worten: „Das ist mindestens einen Fuffi wert. Eine gute Entscheidung!“

„WWM“: Es läuft nicht alles glatt

Als Eva Veeser dann jedoch die 32.000-Euro-Frage gestellt wird, weiß die Kandidatin nicht weiter. Auch der herangezogene Publikumsjoker kann sich nicht auf eine Antwort festlegen. Bei einer falschen Antwort würde Veeser lediglich 500 Euro mit nach Hause nehmen können. Der jungen Frau ist dieses Risiko schlussendlich zu groß, die Überraschungskandidatin entscheidet sich für ihre bereits erspielten 16.000 Euro.

Trotz des frühen Aus der Kandidatin greift Jauch zur selbstgebastelten „Wer wird Millionär?“-Krone und erfindet kurzerhand einen neuen Titel für Veeser. Der Moderator setzt der jungen Frau die Krone auf und und gibt bekannt: „Ich kröne Sie hiermit zur ‚Wer wird Millionär‘-Queen, die heute Abend 16 000 Euro gewonnen hat!“

Trotz des frühen Ausscheidens von Veeser, scheint sich die Überraschungskandidatin über ihre spontane Teilnahme an der Sonderausgabe von „Wer wird Millionär?“ gefreut zu haben.