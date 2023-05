„Bachelorette“: RTL macht es offiziell – SIE verteilt 2023 die Rosen und sorgt für irre Premiere

Am Freitagmorgen (19. Mai) lässt RTL die Katze aus dem Sack und verkündet, welche Dame 2023 bei „Die Bachelorette“ ihre große Liebe sucht. Dabei kommt es in der neuen Staffel zu einer Situation, die es so noch nie in der Sendung gegeben hat.

Maxime Herbord, Sharon Battiste und Nadine Klein: All diese ehemaligen „Bachelorette“-Stars haben etwas gemeinsam. Sie sind wunderschöne Frauen und suchten in der Sendung die Liebe fürs Leben. Auch die diesjährige Dame passt zu dieser Gruppe. Doch ein Detail unterscheidet sie von den vergangenen Kandidatinnen.

„Bachelorette“ ist keine Unbekannte

Influencerin und YouTuberin Jennifer Saro ist die neue „Bachelorette“! Das gab RTL am Freitag bekannt. Die 27-Jährige wird dieses Jahr im Sommer die Rosen vor der traumhaften Kulisse Thailands verteilen. Dabei wird sie aber nicht alleine in das asiatische Paradies reisen.

Denn die neue „Bachelorette“ ist Mama eines kleinen Sohnes, der erst ein Jahr alt ist. Dieser wird sie auf ihrer großen Reise begleiten. Das gab es in der RTL-Show noch nie! Während Jennifer Saro also auf Dates geht und die Männer kennenlernt, passt ihre beste Freundin auf das Kind auf.

Fans reagieren mit gemischten Gefühlen

Während sich viele freuen, dass es wieder losgeht, haben andere Fans eine durchwachsene Meinung zu der neuen „Bachelorette“. Auf Instagram überhäufen sich die Kommentare in nur wenigen Stunden:

„Leider wieder jemand aus dem Influencer-Bereich ohne Ecken und Kanten. Sucht jemanden aus dem normalen Leben!“

„Kann es nicht mal wieder jemand Unbekanntes sein?“

„Mensch, was für eine Überraschung.“

„Anstatt mal eine Bachelorette zu nehmen, die nicht auf Instagram bekannt ist.“

„Och ne, immer das gleiche Schema.“

Wann genau „Die Bachelorette“ bei RTL an den Start geht, ist noch nicht bekannt. Was RTL aber bereits kommuniziert hat: Die Folgen können wieder eine Woche vorher in der Mediathek bei RTL plus gestreamt werden, wenn man dort ein kostenpflichtiges Abo hat.